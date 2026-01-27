  1. В Украине
  2. / В мире

Евгения Кравчук возглавила подкомитет ПАСЕ по медиа и информационному обществу

20:03, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новая роль предусматривает борьбу с дезинформацией, защиту журналистов и контроль онлайн-платформ.
Евгения Кравчук возглавила подкомитет ПАСЕ по медиа и информационному обществу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместительницу председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгению Кравчук избрали председателем подкомитета по вопросам медиа и информационного общества Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным пресс-службы Аппарата Верховной Рады, среди основных задач на новой должности:

  • борьба с дезинформацией и российской пропагандой;
  • противодействие вмешательству в выборы и подрыву демократических процессов;
  • защита свободы слова и безопасности журналистов, ведь журналистика становится все более опасной профессией, и это вызов, который мы должны адресовать системно.

«Буду продолжать работу над темой расследования преступлений России против журналистов и медийщиков, пострадавших в результате войны — убитых, раненых, незаконно заключенных. Отдельный фокус — системные вызовы цифровой эпохи, в частности регулирование крупных онлайн-платформ», — подчеркнула заместитель председателя парламентского комитета.

Она сообщила, что Совет Европы готовится к разработке первой международной конвенции по противодействию дезинформации.

Напомним, член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева стала вице-президентом ПАСЕ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СМИ Украина журналист ПАСЕ медиа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]