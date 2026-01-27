Евгения Кравчук возглавила подкомитет ПАСЕ по медиа и информационному обществу
Заместительницу председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгению Кравчук избрали председателем подкомитета по вопросам медиа и информационного общества Парламентской ассамблеи Совета Европы.
По данным пресс-службы Аппарата Верховной Рады, среди основных задач на новой должности:
- борьба с дезинформацией и российской пропагандой;
- противодействие вмешательству в выборы и подрыву демократических процессов;
- защита свободы слова и безопасности журналистов, ведь журналистика становится все более опасной профессией, и это вызов, который мы должны адресовать системно.
«Буду продолжать работу над темой расследования преступлений России против журналистов и медийщиков, пострадавших в результате войны — убитых, раненых, незаконно заключенных. Отдельный фокус — системные вызовы цифровой эпохи, в частности регулирование крупных онлайн-платформ», — подчеркнула заместитель председателя парламентского комитета.
Она сообщила, что Совет Европы готовится к разработке первой международной конвенции по противодействию дезинформации.
Напомним, член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева стала вице-президентом ПАСЕ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.