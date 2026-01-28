  1. В Україні

Адвокатський внесок 2026: НААУ нагадала про крайній строк і суму платежу

13:23, 28 січня 2026
31 січня закінчується строк сплати внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.
До 31 січня адвокати мають сплатити щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2026 рік. Про це нагадали в Національній асоціації адвокатів України.

Розмір внеску у 2026 році становить 3328 гривень і визначений з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Сплата, як і в попередні роки, здійснюється двома платежами — на поточні рахунки ради адвокатів відповідного регіону та НААУ. Розподіл платежів згідно із рішенням РАУ від 14.12.2024 № 92 залежить від адреси основного робочого місця роботи адвоката.

Відповідно до ч. 7 ст. 54 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату.

На підставі цієї норми 17 грудня 2012 року Установчий з’їзд адвокатів України встановив обов’язок адвокатів сплачувати щорічні внески. Також З’їзд рекомендував Раді адвокатів України розробити та затвердити положення про обов’язкові щорічні внески.

Чинне Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування було затверджене рішенням Ради адвокатів України від 03.02.2017 №4.

Також вищий орган адвокатського самоврядування рішенням ІІІ З’їзду адвокатів України від 20.11.2014 визначив відповідальність за несплату внесків.

Обов’язок адвоката щодо виконання рішень органів адвокатського самоврядування прямо передбачений частиною першою статті 57 Закону та статтею 65 Правил адвокатської етики. Адвокат зобовʼязаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом.

В НААУ наголошують: несплата адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування або порушення строків сплати,  є порушенням Правил адвокатської етики в частині невиконання рішення органу адвокатського самоврядування. І таке порушення кваліфікується за частиною 1 статті 57 Закону та частиною 1 статті 65 ПАЕ, та відповідно до пункту 3 частини 2 статті 34 Закону є дисциплінарним проступком.

