  1. В Украине

Адвокатский взнос 2026: НААУ напомнила о крайнем сроке и сумме платежа

13:23, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
31 января заканчивается срок уплаты взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления.
Адвокатский взнос 2026: НААУ напомнила о крайнем сроке и сумме платежа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До 31 января адвокаты должны уплатить ежегодный взнос на обеспечение реализации адвокатского самоуправления за 2026 год. Об этом напомнили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Размер взноса в 2026 году составляет 3328 гривен и определен с учетом прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Уплата, как и в предыдущие годы, осуществляется двумя платежами — на текущие счета совета адвокатов соответствующего региона и НААУ. Распределение платежей согласно решению РАУ от 14.12.2024 № 92 зависит от адреса основного рабочего места работы адвоката.

В соответствии с ч. 7 ст. 54 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» съезд адвокатов Украины может принять решение об уплате ежегодных взносов, определить направления их использования и ответственность за неуплату.

На основании этой нормы 17 декабря 2012 года Учредительный съезд адвокатов Украины установил обязанность адвокатов уплачивать ежегодные взносы. Также Съезд рекомендовал Совету адвокатов Украины разработать и утвердить положение об обязательных ежегодных взносах.

Действующее Положение о взносах на обеспечение реализации адвокатского самоуправления было утверждено решением Совета адвокатов Украины от 03.02.2017 № 4.

Также высший орган адвокатского самоуправления решением ІІІ Съезда адвокатов Украины от 20.11.2014 определил ответственность за неуплату взносов.

Обязанность адвоката по выполнению решений органов адвокатского самоуправления прямо предусмотрена частью первой статьи 57 Закона и статьей 65 Правил адвокатской этики. Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатского самоуправления, принятые в пределах их компетенции способом, предусмотренным Законом.

В НААУ подчеркивают: неуплата адвокатом ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления или нарушение сроков уплаты является нарушением Правил адвокатской этики в части невыполнения решения органа адвокатского самоуправления. И такое нарушение квалифицируется по части 1 статьи 57 Закона и части 1 статьи 65 ПАЕ и, соответственно, согласно пункту 3 части 2 статьи 34 Закона является дисциплинарным проступком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат НААУ адвокатура Рада адвокатов региона Рада адвокатов Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]