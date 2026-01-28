Адвокатский взнос 2026: НААУ напомнила о крайнем сроке и сумме платежа

31 января заканчивается срок уплаты взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления.

До 31 января адвокаты должны уплатить ежегодный взнос на обеспечение реализации адвокатского самоуправления за 2026 год. Об этом напомнили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Размер взноса в 2026 году составляет 3328 гривен и определен с учетом прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Уплата, как и в предыдущие годы, осуществляется двумя платежами — на текущие счета совета адвокатов соответствующего региона и НААУ. Распределение платежей согласно решению РАУ от 14.12.2024 № 92 зависит от адреса основного рабочего места работы адвоката.

В соответствии с ч. 7 ст. 54 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» съезд адвокатов Украины может принять решение об уплате ежегодных взносов, определить направления их использования и ответственность за неуплату.

На основании этой нормы 17 декабря 2012 года Учредительный съезд адвокатов Украины установил обязанность адвокатов уплачивать ежегодные взносы. Также Съезд рекомендовал Совету адвокатов Украины разработать и утвердить положение об обязательных ежегодных взносах.

Действующее Положение о взносах на обеспечение реализации адвокатского самоуправления было утверждено решением Совета адвокатов Украины от 03.02.2017 № 4.

Также высший орган адвокатского самоуправления решением ІІІ Съезда адвокатов Украины от 20.11.2014 определил ответственность за неуплату взносов.

Обязанность адвоката по выполнению решений органов адвокатского самоуправления прямо предусмотрена частью первой статьи 57 Закона и статьей 65 Правил адвокатской этики. Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатского самоуправления, принятые в пределах их компетенции способом, предусмотренным Законом.

В НААУ подчеркивают: неуплата адвокатом ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления или нарушение сроков уплаты является нарушением Правил адвокатской этики в части невыполнения решения органа адвокатского самоуправления. И такое нарушение квалифицируется по части 1 статьи 57 Закона и части 1 статьи 65 ПАЕ и, соответственно, согласно пункту 3 части 2 статьи 34 Закона является дисциплинарным проступком.

