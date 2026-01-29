  1. В Україні

Коли здоров’я не дозволяє працювати: перелік документів для підтвердження цього факту

19:35, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перелік медичних документів, які підтверджують невідповідність працівника посаді за станом здоров’я.
Коли здоров’я не дозволяє працювати: перелік документів для підтвердження цього факту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні чітко визначено, якими документами підтверджується невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я. Це питання особливо актуальне у випадках, коли роботодавець ініціює розірвання трудового договору, а працівник має право на дострокову пенсію за віком.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідні норми закріплені в Порядку розірвання трудового договору, затвердженому постановою Кабміну від 27 грудня 2022 року №1449. Роз’яснення надало Управління інспекційної діяльності у Хмельницькій області.

Які саме документи є підставою

Згідно з урядовим Порядком, факт неможливості виконання роботи за станом здоров’я може бути підтверджений одним із таких документів:

Довідка закладу охорони здоров’я

Вона має містити інформацію про остаточний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) щодо необхідності зміни місця роботи. Такий висновок обов’язково фіксується в журналі обліку рішень ЛКК.

Документи щодо встановлення інвалідності

Йдеться про повідомлення роботодавцю про групу інвалідності та її причину, виписку з акта огляду МСЕК або індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю.

Медична довідка про проходження обов’язкового медогляду

Це довідка за результатами попереднього або періодичного медичного огляду працівників певних категорій, видана комісією з проведення медичних оглядів у закладі охорони здоров’я.

Чому це важливо

Наявність належно оформлених медичних документів є ключовою умовою законності кадрових рішень. Вони захищають як права працівника, так і роботодавця — у разі трудового спору або перевірки контролюючих органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]