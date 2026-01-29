Коли здоров’я не дозволяє працювати: перелік документів для підтвердження цього факту

Перелік медичних документів, які підтверджують невідповідність працівника посаді за станом здоров’я.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні чітко визначено, якими документами підтверджується невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я. Це питання особливо актуальне у випадках, коли роботодавець ініціює розірвання трудового договору, а працівник має право на дострокову пенсію за віком.

Відповідні норми закріплені в Порядку розірвання трудового договору, затвердженому постановою Кабміну від 27 грудня 2022 року №1449. Роз’яснення надало Управління інспекційної діяльності у Хмельницькій області.

Які саме документи є підставою

Згідно з урядовим Порядком, факт неможливості виконання роботи за станом здоров’я може бути підтверджений одним із таких документів:

Довідка закладу охорони здоров’я

Вона має містити інформацію про остаточний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) щодо необхідності зміни місця роботи. Такий висновок обов’язково фіксується в журналі обліку рішень ЛКК.

Документи щодо встановлення інвалідності

Йдеться про повідомлення роботодавцю про групу інвалідності та її причину, виписку з акта огляду МСЕК або індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю.

Медична довідка про проходження обов’язкового медогляду

Це довідка за результатами попереднього або періодичного медичного огляду працівників певних категорій, видана комісією з проведення медичних оглядів у закладі охорони здоров’я.

Чому це важливо

Наявність належно оформлених медичних документів є ключовою умовою законності кадрових рішень. Вони захищають як права працівника, так і роботодавця — у разі трудового спору або перевірки контролюючих органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.