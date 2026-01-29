Когда здоровье не позволяет работать: перечень документов для подтверждения этого факта
В Украине четко определено, какими документами подтверждается несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья. Этот вопрос особенно актуален в случаях, когда работодатель инициирует расторжение трудового договора, а работник имеет право на досрочную пенсию по возрасту.
Соответствующие нормы закреплены в Порядке расторжения трудового договора, утвержденном постановлением Кабмина от 27 декабря 2022 года №1449. Разъяснение предоставило Управление инспекционной деятельности в Хмельницкой области.
Какие именно документы являются основанием
Согласно правительственному Порядку, факт невозможности выполнения работы по состоянию здоровья может быть подтвержден одним из следующих документов:
Справка учреждения здравоохранения
Она должна содержать информацию об окончательном заключении врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) о необходимости изменения места работы. Такое заключение обязательно фиксируется в журнале учета решений ЛКК.
Документы об установлении инвалидности
Речь идет об уведомлении работодателя о группе инвалидности и ее причине, выписке из акта осмотра МСЭК или индивидуальной программе реабилитации лица с инвалидностью.
Медицинская справка о прохождении обязательного медосмотра
Это справка по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра работников определенных категорий, выданная комиссией по проведению медицинских осмотров в учреждении здравоохранения.
Почему это важно
Наличие надлежащим образом оформленных медицинских документов является ключевым условием законности кадровых решений. Они защищают как права работника, так и работодателя — в случае трудового спора или проверки контролирующих органов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.