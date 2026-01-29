Для дітей українців, які народилися за кордоном, спростили набуття громадянства: зміни

З 16 січня змінено правила набуття громадянства для дітей, народжених за кордоном, батьки яких є українцями.

З 16 січня 2026 року в Україні набрали чинності зміни до Закону «Про громадянство України», які спрощують процедури для дітей, народжених у сім’ях громадян України. Про це повідомило Посольство України в Польщі.

Нові норми стосуються дітей, які народилися після 16 січня 2026 року, якщо на момент народження обоє з батьків були громадянами України. Для таких дітей скасовано окрему процедуру реєстрації набуття громадянства України за народженням.

Практично це означає, що батькам більше не потрібно подавати заяву на отримання довідки про реєстрацію особи громадянином України. Натомість для першого оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон достатньо подати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України батьків — як правило, українські паспорти матері й батька.

Також уточнюється порядок запису до консульських установ: в електронній черзі необхідно реєструватися лише на одну дію — оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Реєстрація на послугу «Реєстрація громадянства України за народженням» для цієї категорії дітей більше не потрібна.

