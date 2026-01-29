  1. В Украине

Для детей украинцев, родившихся за границей, упростили приобретение гражданства: изменения

17:15, 29 января 2026
С 16 января изменены правила обретения гражданства для детей, рожденных за границей, родители которых являются украинцами.
С 16 января 2026 года в Украине вступили в силу изменения в Закон «О гражданстве Украины», которые упрощают процедуры для детей, родившихся в семьях граждан Украины. Об этом сообщило Посольство Украины в Польше.

Новые нормы касаются детей, родившихся после 16 января 2026 года, если на момент рождения оба родителя были гражданами Украины. Для таких детей отменена отдельная процедура регистрации приобретения гражданства Украины по рождению.

На практике это означает, что родителям больше не нужно подавать заявление на получение справки о регистрации лица гражданином Украины. Вместо этого для первого оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу достаточно подать оригиналы документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины родителей — как правило, украинские паспорта матери и отца.

Также уточняется порядок записи в консульские учреждения: в электронной очереди необходимо регистрироваться только на одно действие — оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Регистрация на услугу «Регистрация гражданства Украины по рождению» для этой категории детей больше не требуется.

дети Украина гражданство загранпаспорт

