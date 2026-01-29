  1. В Україні

4000 доларів за «успішний» захист дисертацій — у Сумах викрили посадовиць університету

23:12, 29 січня 2026
Фігурантки вимагали кошти з аспірантів університету за успішний захист дисертації та отримання наукового ступеню.
У Сумах правоохоронці викрили трьох посадовиць одного з вищих навчальних закладів, які налагодили систему хабарів.

Як повідомило Управління СБУ в Сумській області, фігурантки вимагали кошти з аспірантів університету за успішний захист дисертації та отримання наукового ступеню.

«Вартість» таких послуг становила близько 4 тис. доларів США.

У разі відмови платити хабарі, аспірантам навмисно створювали штучні перешкоди, що фактично унеможливлювало захист наукових робіт.

Для конспірації фігурантки одержували хабарі через поштові відправлення, які отримувала одна з посадовиць. Надалі ці кошти розподіляли між собою відповідно до попередніх домовленостей.

Правоохоронці затримали трьох фігуранток у робочих кабінетах та в центральній частині міста під час отримання і розподілу чергового траншу неправомірної вигоди від аспірантки вишу.

Під час обшуків за місцями роботи та у помешканнях фігуранток вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, готівку, банківські картки та інші докази протиправної діяльності.

Наразі слідчі вже повідомили зловмисницям про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває слідство для притягнення до відповідальності усіх причетних до корупційної схеми.

СБУ хабар Суми

