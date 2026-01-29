4000 долларов за «успешную» защиту диссертаций — в Сумах разоблачили должностных лиц университета
В Сумах правоохранители разоблачили трех должностных лиц одного из высших учебных заведений, которые наладили систему взяточничества.
Как сообщило Управление СБУ в Сумской области, фигурантки требовали средства с аспирантов университета за успешную защиту диссертации и получение ученой степени.
«Стоимость» таких услуг составляла около 4 тыс. долларов США.
В случае отказа платить взятки аспирантам умышленно создавали искусственные препятствия, что фактически делало невозможной защиту научных работ.
Для конспирации фигурантки получали взятки через почтовые отправления, которые получала одна из должностных лиц. В дальнейшем эти средства распределяли между собой в соответствии с предварительными договоренностями.
Правоохранители задержали трех фигуранток в рабочих кабинетах и в центральной части города во время получения и распределения очередного транша неправомерной выгоды от аспирантки вуза.
Во время обысков по местам работы и в жилищах фигуранток изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи, наличные средства, банковские карты и другие доказательства противоправной деятельности.
В настоящее время следователи уже сообщили злоумышленницам о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к коррупционной схеме.
