4000 долларов за «успешную» защиту диссертаций — в Сумах разоблачили должностных лиц университета

В Сумах правоохранители разоблачили трех должностных лиц одного из высших учебных заведений, которые наладили систему взяточничества.

Как сообщило Управление СБУ в Сумской области, фигурантки требовали средства с аспирантов университета за успешную защиту диссертации и получение ученой степени.

«Стоимость» таких услуг составляла около 4 тыс. долларов США.

В случае отказа платить взятки аспирантам умышленно создавали искусственные препятствия, что фактически делало невозможной защиту научных работ.

Для конспирации фигурантки получали взятки через почтовые отправления, которые получала одна из должностных лиц. В дальнейшем эти средства распределяли между собой в соответствии с предварительными договоренностями.

Правоохранители задержали трех фигуранток в рабочих кабинетах и в центральной части города во время получения и распределения очередного транша неправомерной выгоды от аспирантки вуза.

Во время обысков по местам работы и в жилищах фигуранток изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи, наличные средства, банковские карты и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время следователи уже сообщили злоумышленницам о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к коррупционной схеме.

