  1. В Україні

Адміністрування соцвиплат у ПФУ має стати плановим і прозорим, – Денис Улютін

18:26, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ПФУ працює над розвитком онлайн-послуг, удосконаленням адміністрування соціальних виплат і посиленням взаємодії з органами соціальної сфери.
Адміністрування соцвиплат у ПФУ має стати плановим і прозорим, – Денис Улютін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності України Денис Улютін заявив, що адміністрування соціальних виплат Пенсійним фондом України має перейти у формат системної та належно забезпеченої роботи. Про це він повідомив під час колегії Головного управління ПФУ у Київській області.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра, Пенсійний фонд поступово перебирає на себе функції з адміністрування соціальних виплат, що потребує чіткого планування, організації процесів і додаткових ресурсів. Він зазначив, що значна частина нових завдань наразі виконується працівниками ПФУ поза межами стандартного робочого навантаження та у позаурочний час.

«Те, що сьогодні часто робиться позаурочно і фактично на ентузіазмі, має стати плановою роботою. Пенсійний фонд цю функцію вже виконує, і наше завдання — зробити так, щоб система працювала стабільно і прогнозовано», — наголосив Денис Улютін.

Як повідомили в Мінсоцполітики, під час засідання також підбили підсумки роботи Пенсійного фонду у Київській області за 2025 рік. Станом на 1 січня 2026 року в регіоні на обліку перебуває майже 540 тисяч пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 6 927 гривень, що на 797 гривень більше, ніж раніше. Упродовж року було призначено майже 29 тисяч пенсій та здійснено понад 80 тисяч перерахунків.

У відомстві також зазначили, що з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд забезпечує виплату соціальних допомог, компенсацій і стипендій для майже 290 тисяч осіб. Упродовж року підрозділи ПФУ в області надали понад 680 тисяч послуг, провели близько 56 тисяч відеоінтерв’ю, а електронні трудові книжки оформили понад 63% працюючих.

За результатами колегії визначено ключові пріоритети роботи: розвиток електронних сервісів, удосконалення адміністрування соціальних виплат та посилення координації між органами соціальної сфери.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінсоцполітики ПФУ пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]