Адміністрування соцвиплат у ПФУ має стати плановим і прозорим, – Денис Улютін

ПФУ працює над розвитком онлайн-послуг, удосконаленням адміністрування соціальних виплат і посиленням взаємодії з органами соціальної сфери.

Міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності України Денис Улютін заявив, що адміністрування соціальних виплат Пенсійним фондом України має перейти у формат системної та належно забезпеченої роботи. Про це він повідомив під час колегії Головного управління ПФУ у Київській області.

За словами міністра, Пенсійний фонд поступово перебирає на себе функції з адміністрування соціальних виплат, що потребує чіткого планування, організації процесів і додаткових ресурсів. Він зазначив, що значна частина нових завдань наразі виконується працівниками ПФУ поза межами стандартного робочого навантаження та у позаурочний час.

«Те, що сьогодні часто робиться позаурочно і фактично на ентузіазмі, має стати плановою роботою. Пенсійний фонд цю функцію вже виконує, і наше завдання — зробити так, щоб система працювала стабільно і прогнозовано», — наголосив Денис Улютін.

Як повідомили в Мінсоцполітики, під час засідання також підбили підсумки роботи Пенсійного фонду у Київській області за 2025 рік. Станом на 1 січня 2026 року в регіоні на обліку перебуває майже 540 тисяч пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 6 927 гривень, що на 797 гривень більше, ніж раніше. Упродовж року було призначено майже 29 тисяч пенсій та здійснено понад 80 тисяч перерахунків.

У відомстві також зазначили, що з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд забезпечує виплату соціальних допомог, компенсацій і стипендій для майже 290 тисяч осіб. Упродовж року підрозділи ПФУ в області надали понад 680 тисяч послуг, провели близько 56 тисяч відеоінтерв’ю, а електронні трудові книжки оформили понад 63% працюючих.

За результатами колегії визначено ключові пріоритети роботи: розвиток електронних сервісів, удосконалення адміністрування соціальних виплат та посилення координації між органами соціальної сфери.

