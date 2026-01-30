  1. В Украине

Администрирование соцвыплат в ПФУ должно стать плановым и прозрачным, – Денис Улютин

18:26, 30 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ПФУ работает над развитием онлайн-услуг, совершенствованием администрирования социальных выплат и усилением взаимодействия с органами социальной сферы.
Администрирование соцвыплат в ПФУ должно стать плановым и прозрачным, – Денис Улютин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр социальной политики, семьи и национального единства Украины Денис Улютин заявил, что администрирование социальных выплат Пенсионным фондом Украины должно перейти в формат системной и надлежащим образом обеспеченной работы. Об этом он сообщил во время коллегии Главного управления ПФУ в Киевской области.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам министра, Пенсионный фонд постепенно берет на себя функции по администрированию социальных выплат, что требует четкого планирования, организации процессов и дополнительных ресурсов. Он отметил, что значительная часть новых задач в настоящее время выполняется работниками ПФУ за пределами стандартной рабочей нагрузки и во внеурочное время.

«То, что сегодня часто делается внеурочно и фактически на энтузиазме, должно стать плановой работой. Пенсионный фонд эту функцию уже выполняет, и наша задача — сделать так, чтобы система работала стабильно и прогнозируемо», — подчеркнул Денис Улютин.

Как сообщили в Минсоцполитики, во время заседания также подвели итоги работы Пенсионного фонда в Киевской области за 2025 год. По состоянию на 1 января 2026 года в регионе на учете состоит почти 540 тысяч пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 6 927 гривен, что на 797 гривен больше, чем ранее. В течение года было назначено почти 29 тысяч пенсий и осуществлено более 80 тысяч перерасчетов.

В ведомстве также отметили, что с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд обеспечивает выплату социальных пособий, компенсаций и стипендий для почти 290 тысяч человек. В течение года подразделения ПФУ в области предоставили более 680 тысяч услуг, провели около 56 тысяч видеоинтервью, а электронные трудовые книжки оформили более 63% работающих.

По результатам коллегии определены ключевые приоритеты работы: развитие электронных сервисов, совершенствование администрирования социальных выплат и усиление координации между органами социальной сферы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минсоцполитики ПФУ пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]