Администрирование соцвыплат в ПФУ должно стать плановым и прозрачным, – Денис Улютин

Министр социальной политики, семьи и национального единства Украины Денис Улютин заявил, что администрирование социальных выплат Пенсионным фондом Украины должно перейти в формат системной и надлежащим образом обеспеченной работы. Об этом он сообщил во время коллегии Главного управления ПФУ в Киевской области.

По словам министра, Пенсионный фонд постепенно берет на себя функции по администрированию социальных выплат, что требует четкого планирования, организации процессов и дополнительных ресурсов. Он отметил, что значительная часть новых задач в настоящее время выполняется работниками ПФУ за пределами стандартной рабочей нагрузки и во внеурочное время.

«То, что сегодня часто делается внеурочно и фактически на энтузиазме, должно стать плановой работой. Пенсионный фонд эту функцию уже выполняет, и наша задача — сделать так, чтобы система работала стабильно и прогнозируемо», — подчеркнул Денис Улютин.

Как сообщили в Минсоцполитики, во время заседания также подвели итоги работы Пенсионного фонда в Киевской области за 2025 год. По состоянию на 1 января 2026 года в регионе на учете состоит почти 540 тысяч пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 6 927 гривен, что на 797 гривен больше, чем ранее. В течение года было назначено почти 29 тысяч пенсий и осуществлено более 80 тысяч перерасчетов.

В ведомстве также отметили, что с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд обеспечивает выплату социальных пособий, компенсаций и стипендий для почти 290 тысяч человек. В течение года подразделения ПФУ в области предоставили более 680 тысяч услуг, провели около 56 тысяч видеоинтервью, а электронные трудовые книжки оформили более 63% работающих.

По результатам коллегии определены ключевые приоритеты работы: развитие электронных сервисов, совершенствование администрирования социальных выплат и усиление координации между органами социальной сферы.

