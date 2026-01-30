Чи можна влаштуватися на роботу, якщо є тільки закордонний паспорт — роз’яснення Держпраці

Стало відомо, чи має роботодавець право укласти трудовий договір без внутрішнього паспорта.

У Держпраці роз’яснили, чи має право роботодавець укласти трудовий договір, якщо працівник — громадянин України — може надати лише закордонний паспорт.

Закордонний паспорт — достатній документ

Так, укладати трудовий договір можна.

Чинне законодавство не зобов’язує працівника подавати саме внутрішній паспорт громадянина України.

Відповідно до частини другої статті 24 Кодексу законів про працю України, під час укладення трудового договору особа подає паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Формулювання норми є принциповим: закон прямо допускає альтернативу.

Що каже профільний закон

Цю позицію підтверджує і спеціальне законодавство. Згідно з підпунктом «б» пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр…», паспорт громадянина України для виїзду за кордон належить до документів, які:

посвідчують особу;

підтверджують громадянство України.

Отже, з правового погляду закордонний паспорт має ту саму юридичну силу для ідентифікації особи, що й внутрішній паспорт — у контексті укладення трудового договору.

Що це означає для роботодавців і працівників

Роботодавець має право прийняти на роботу громадянина України лише на підставі закордонного паспорта.

Відмова в працевлаштуванні з мотиву відсутності внутрішнього паспорта не має законних підстав.

Працівник не зобов’язаний додатково підтверджувати громадянство іншими документами, якщо має чинний закордонний паспорт.

