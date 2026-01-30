  1. В Україні

Чи можна влаштуватися на роботу, якщо є тільки закордонний паспорт — роз’яснення Держпраці

17:32, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стало відомо, чи має роботодавець право укласти трудовий договір без внутрішнього паспорта.
Чи можна влаштуватися на роботу, якщо є тільки закордонний паспорт — роз’яснення Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці роз’яснили, чи має право роботодавець укласти трудовий договір, якщо працівник — громадянин України — може надати лише закордонний паспорт.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Закордонний паспорт — достатній документ

Так, укладати трудовий договір можна.

Чинне законодавство не зобов’язує працівника подавати саме внутрішній паспорт громадянина України.

Відповідно до частини другої статті 24 Кодексу законів про працю України, під час укладення трудового договору особа подає паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Формулювання норми є принциповим: закон прямо допускає альтернативу.

Що каже профільний закон

Цю позицію підтверджує і спеціальне законодавство. Згідно з підпунктом «б» пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр…», паспорт громадянина України для виїзду за кордон належить до документів, які:

  • посвідчують особу;
  • підтверджують громадянство України.

Отже, з правового погляду закордонний паспорт має ту саму юридичну силу для ідентифікації особи, що й внутрішній паспорт — у контексті укладення трудового договору.

Що це означає для роботодавців і працівників

Роботодавець має право прийняти на роботу громадянина України лише на підставі закордонного паспорта.

Відмова в працевлаштуванні з мотиву відсутності внутрішнього паспорта не має законних підстав.

Працівник не зобов’язаний додатково підтверджувати громадянство іншими документами, якщо має чинний закордонний паспорт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт Держпраці закордонний паспорт ID-паспорт трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]