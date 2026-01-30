Можно ли устроиться на работу, если есть только заграничный паспорт — разъяснение Гоструда
В Гоструда разъяснили, имеет ли право работодатель заключить трудовой договор, если работник — гражданин Украины — может предоставить только заграничный паспорт.
Заграничный паспорт — достаточный документ
Да, заключать трудовой договор можно.
Действующее законодательство не обязывает работника подавать именно внутренний паспорт гражданина Украины.
Согласно части второй статьи 24 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора лицо подает паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Формулировка нормы является принципиальной: закон прямо допускает альтернативу.
Что говорит профильный закон
Эту позицию подтверждает и специальное законодательство. Согласно подпункту «б» пункта 1 части первой статьи 13 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре…», паспорт гражданина Украины для выезда за границу относится к документам, которые:
- удостоверяют личность;
- подтверждают гражданство Украины.
Таким образом, с правовой точки зрения заграничный паспорт имеет ту же юридическую силу для идентификации личности, что и внутренний паспорт — в контексте заключения трудового договора.
Что это означает для работодателей и работников
Работодатель имеет право принять на работу гражданина Украины исключительно на основании заграничного паспорта.
Отказ в трудоустройстве по мотиву отсутствия внутреннего паспорта не имеет законных оснований.
Работник не обязан дополнительно подтверждать гражданство другими документами, если имеет действующий заграничный паспорт.
