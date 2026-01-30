  1. В Украине

Можно ли устроиться на работу, если есть только заграничный паспорт — разъяснение Гоструда

17:32, 30 января 2026
Стало известно, имеет ли работодатель право заключить трудовой договор без внутреннего паспорта.
В Гоструда разъяснили, имеет ли право работодатель заключить трудовой договор, если работник — гражданин Украины — может предоставить только заграничный паспорт.

Заграничный паспорт — достаточный документ

Да, заключать трудовой договор можно.

Действующее законодательство не обязывает работника подавать именно внутренний паспорт гражданина Украины.

Согласно части второй статьи 24 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора лицо подает паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Формулировка нормы является принципиальной: закон прямо допускает альтернативу.

Что говорит профильный закон

Эту позицию подтверждает и специальное законодательство. Согласно подпункту «б» пункта 1 части первой статьи 13 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре…», паспорт гражданина Украины для выезда за границу относится к документам, которые:

  • удостоверяют личность;
  • подтверждают гражданство Украины.

Таким образом, с правовой точки зрения заграничный паспорт имеет ту же юридическую силу для идентификации личности, что и внутренний паспорт — в контексте заключения трудового договора.

Что это означает для работодателей и работников

Работодатель имеет право принять на работу гражданина Украины исключительно на основании заграничного паспорта.

Отказ в трудоустройстве по мотиву отсутствия внутреннего паспорта не имеет законных оснований.

Работник не обязан дополнительно подтверждать гражданство другими документами, если имеет действующий заграничный паспорт.

паспорт Гоструда загранпаспорт ID-паспорт трудовые отношения

