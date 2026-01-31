  1. В Україні

Коли звільнення за прогул є законним, а коли — порушує права працівника: роз’яснення Держпраці

15:45, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Роботодавець може звільнити працівника за прогул лише тоді, коли для цього є підстави, передбачені законом.
Коли звільнення за прогул є законним, а коли — порушує права працівника: роз’яснення Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці пояснили, чи завжди прогул є підставою для звільнення.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Прогулом вважається відсутність працівника на робочому місці без поважних причин протягом усього робочого дня або сумарно понад три години в межах однієї зміни. Водночас звільнення за прогул можливе лише за дотримання визначених законом умов

Зокрема, у працівника мають бути відсутні поважні причини неявки, такі як хвороба, надзвичайні обставини чи виконання державних обов’язків. Сам факт прогулу повинен бути належним чином зафіксований документально, а від працівника мають витребувати письмові пояснення.

Крім того, роботодавець зобов’язаний дотриматися встановленої процедури застосування дисциплінарного стягнення, а саме звільнення має відбуватися на підставі пункту 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлення лічильників на газ «лише для плити» хочуть відкласти на 7 років після завершення воєнного стану

Міненерго пропонує відтермінувати обов’язкове встановлення газових лічильників для населення, що використовує газ лише для приготування їжі.

Обов’язкове страхування волонтерів можуть зробити формальністю — у Раді розкритикували законопроєкт

Чому Верховна Рада повернула на доопрацювання законопроєкт про обов’язкове державне страхування волонтерів.

Керування під забороною: суд у Солоному наголосив на обов’язковості належного повідомлення водія

Суд зазначив, що формальні відомості не прирівнюються до об’єктивно встановленого правопорушення.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]