Коли звільнення за прогул є законним, а коли — порушує права працівника: роз’яснення Держпраці

Роботодавець може звільнити працівника за прогул лише тоді, коли для цього є підстави, передбачені законом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці пояснили, чи завжди прогул є підставою для звільнення.

Прогулом вважається відсутність працівника на робочому місці без поважних причин протягом усього робочого дня або сумарно понад три години в межах однієї зміни. Водночас звільнення за прогул можливе лише за дотримання визначених законом умов

Зокрема, у працівника мають бути відсутні поважні причини неявки, такі як хвороба, надзвичайні обставини чи виконання державних обов’язків. Сам факт прогулу повинен бути належним чином зафіксований документально, а від працівника мають витребувати письмові пояснення.

Крім того, роботодавець зобов’язаний дотриматися встановленої процедури застосування дисциплінарного стягнення, а саме звільнення має відбуватися на підставі пункту 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.