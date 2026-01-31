Когда увольнение за прогул законно, а когда — нарушает права работника: разъяснение Гоструда
В Гоструда объяснили, всегда ли прогул является основанием для увольнения.
Прогулом считается отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня или суммарно более трех часов в пределах одной смены. В то же время увольнение за прогул возможно только при соблюдении определенных законом условий
В частности, у работника должны отсутствовать уважительные причины неявки, такие как болезнь, чрезвычайные обстоятельства или исполнение государственных обязанностей. Сам факт прогула должен быть должным образом зафиксирован документально, а от работника должны истребовать письменные объяснения.
Кроме того, работодатель обязан соблюсти установленную процедуру применения дисциплинарного взыскания, а именно увольнение должно происходить на основании пункта 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.