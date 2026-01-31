  1. В Украине

Когда увольнение за прогул законно, а когда — нарушает права работника: разъяснение Гоструда

15:45, 31 января 2026
Работодатель может уволить работника за прогул только тогда, когда для этого есть основания, предусмотренные законом.
В Гоструда объяснили, всегда ли прогул является основанием для увольнения.

Прогулом считается отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня или суммарно более трех часов в пределах одной смены. В то же время увольнение за прогул возможно только при соблюдении определенных законом условий

В частности, у работника должны отсутствовать уважительные причины неявки, такие как болезнь, чрезвычайные обстоятельства или исполнение государственных обязанностей. Сам факт прогула должен быть должным образом зафиксирован документально, а от работника должны истребовать письменные объяснения.

Кроме того, работодатель обязан соблюсти установленную процедуру применения дисциплинарного взыскания, а именно увольнение должно происходить на основании пункта 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Гоструда

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

