Когда увольнение за прогул законно, а когда — нарушает права работника: разъяснение Гоструда

Работодатель может уволить работника за прогул только тогда, когда для этого есть основания, предусмотренные законом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Гоструда объяснили, всегда ли прогул является основанием для увольнения.

Прогулом считается отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня или суммарно более трех часов в пределах одной смены. В то же время увольнение за прогул возможно только при соблюдении определенных законом условий

В частности, у работника должны отсутствовать уважительные причины неявки, такие как болезнь, чрезвычайные обстоятельства или исполнение государственных обязанностей. Сам факт прогула должен быть должным образом зафиксирован документально, а от работника должны истребовать письменные объяснения.

Кроме того, работодатель обязан соблюсти установленную процедуру применения дисциплинарного взыскания, а именно увольнение должно происходить на основании пункта 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.