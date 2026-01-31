Як визначається тривалість робочого тижня для людей з інвалідністю — роз’яснення Держпраці

Роботодавцям пояснили правила працевлаштування осіб з інвалідністю.

Роботодавці зобов’язані враховувати особливості організації робочого часу для працівників з інвалідністю та забезпечувати дотримання їхніх трудових прав.

Як нагадують у Держпраці, відповідно до статті 172 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника з інвалідністю або згідно з вимогами його індивідуальної програми реабілітації може бути встановлений режим неповного робочого дня або неповного робочого тижня. Тривалість такого робочого часу визначається за домовленістю між працівником і роботодавцем та може становити як кілька годин на день, так і кілька годин на тиждень, за умови дотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці.

У разі якщо індивідуальною програмою реабілітації передбачено скорочену тривалість робочого часу, роботодавець зобов’язаний забезпечити відповідні умови праці.

Крім того, у Держпраці звертають увагу, що під час прийняття на роботу працівникам з інвалідністю не встановлюється випробувальний термін, а сама інвалідність є поважною підставою для дострокового розірвання строкового трудового договору.

