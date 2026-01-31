Как определяется продолжительность рабочей недели для людей с инвалидностью — разъяснение Гоструда

Работодателям объяснили правила трудоустройства лиц с инвалидностью.

Работодатели обязаны учитывать особенности организации рабочего времени для работников с инвалидностью и обеспечивать соблюдение их трудовых прав.

Как напоминают в Гоструда, в соответствии со статьёй 172 Кодекса законов о труде Украины, по заявлению работника с инвалидностью или согласно требованиям его индивидуальной программы реабилитации может быть установлен режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели.

Продолжительность такого рабочего времени определяется по договорённости между работником и работодателем и может составлять как несколько часов в день, так и несколько часов в неделю при условии соблюдения минимальных государственных гарантий по оплате труда.

В случае если индивидуальной программой реабилитации предусмотрена сокращённая продолжительность рабочего времени, работодатель обязан обеспечить соответствующие условия труда.

Кроме того, в Гоструда обращают внимание, что при приёме на работу работникам с инвалидностью не устанавливается испытательный срок, а сама инвалидность является уважительным основанием для досрочного расторжения срочного трудового договора.

