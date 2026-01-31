У Києві роботу метро починають відновлювати на всіх трьох лініях — Кличко
У Києві розпочалося поетапне відновлення роботи метрополітену на всіх трьох лініях. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, також відновлено електроживлення об’єктів критичної інфраструктури. Наразі тривають роботи з відновлення тиску води у системах водо- та теплопостачання, щоб якнайшвидше повернути повноцінні послуги мешканцям столиці.
У метрополітені повідомили, що наразі поїзди курсують так:
- синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до «Теремків»;
- зелена лінія: від станції «Червоний Хутір» до «Сирця».
Червона лінія тимчасово не працює — там тривають завершальні перевірки систем безпеки після відновлення електропостачання.
Інтервали руху поїздів:
- зелена лінія — приблизно 6 хвилин;
- синя лінія — 13–15 хвилин.
Нагадаємо, у суботу, 31 січня, майже по всіх областях України зникло світло. Укренерго запровадило екстренні відключення світла.
У Києві тимчасово припинило працювати метро, а на Одещині через утворення льоду на дротах зафіксували аварійні пошкодження електромереж.
У Молдові зафіксували масштабні перебої з електропостачанням, пов’язані з ускладненнями в роботі енергосистеми України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.