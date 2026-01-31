  1. В Україні

У Києві роботу метро починають відновлювати на всіх трьох лініях — Кличко

15:09, 31 січня 2026
У Києві почали відновлювати роботу метро та критичної інфраструктури.
У Києві розпочалося поетапне відновлення роботи метрополітену на всіх трьох лініях. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, також відновлено електроживлення об’єктів критичної інфраструктури. Наразі тривають роботи з відновлення тиску води у системах водо- та теплопостачання, щоб якнайшвидше повернути повноцінні послуги мешканцям столиці.

У метрополітені повідомили, що наразі поїзди курсують так:

  • синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до «Теремків»;
  • зелена лінія: від станції «Червоний Хутір» до «Сирця».

Червона лінія тимчасово не працює — там тривають завершальні перевірки систем безпеки після відновлення електропостачання.

Інтервали руху поїздів:

  • зелена лінія — приблизно 6 хвилин;
  • синя лінія — 13–15 хвилин.

Нагадаємо, у суботу, 31 січня, майже по всіх областях України зникло світло. Укренерго запровадило екстренні відключення світла. 

У Києві тимчасово припинило працювати метро, а на Одещині  через утворення льоду на дротах зафіксували аварійні пошкодження електромереж.

У Молдові зафіксували масштабні перебої з електропостачанням, пов’язані з ускладненнями в роботі енергосистеми України. 

Київ метро

Стрічка новин

