В Киеве работу метро начинают возобновлять на всех трех линиях — Кличко
В Киеве началось поэтапное возобновление работы метрополитена на всех трех линиях. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
По его словам, возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению давления воды в системах водо- и теплоснабжения, чтобы как можно быстрее вернуть полноценные услуги жителям столицы.
В метрополитене сообщили, что в настоящее время поезда курсируют так:
- синяя линия: от станции «Героев Днепра» до «Теремков»;
- зеленая линия: от станции «Красный Хутор» до «Сырца».
Красная линия временно не работает — там продолжаются завершающие проверки систем безопасности после возобновления электроснабжения.
Интервалы движения поездов:
- зеленая линия – примерно 6 минут;
- синяя линия – 13–15 минут.
Напомним, в субботу, 31 января, почти по всем областям Украины исчез свет. Укрэнерго ввело экстренные отключения света.
В Киеве временно перестало работать метро, а в Одесской области из-за образования льда на проводах зафиксировали аварийные повреждения электросетей.
В Молдове зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, связанные с осложнениями в работе энергосистемы Украины.
