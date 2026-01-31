В Киеве работу метро начинают возобновлять на всех трех линиях — Кличко

В Киеве начали возобновлять работу метро и критическую инфраструктуру.

В Киеве началось поэтапное возобновление работы метрополитена на всех трех линиях. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, возобновлено электропитание объектов критической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению давления воды в системах водо- и теплоснабжения, чтобы как можно быстрее вернуть полноценные услуги жителям столицы.

В метрополитене сообщили, что в настоящее время поезда курсируют так:

синяя линия: от станции «Героев Днепра» до «Теремков»;

зеленая линия: от станции «Красный Хутор» до «Сырца».

Красная линия временно не работает — там продолжаются завершающие проверки систем безопасности после возобновления электроснабжения.

Интервалы движения поездов:

зеленая линия – примерно 6 минут;

синяя линия – 13–15 минут.

Напомним, в субботу, 31 января, почти по всем областям Украины исчез свет. Укрэнерго ввело экстренные отключения света.

В Киеве временно перестало работать метро, ​​а в Одесской области из-за образования льда на проводах зафиксировали аварийные повреждения электросетей.

В Молдове зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, связанные с осложнениями в работе энергосистемы Украины.

