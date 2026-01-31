На Житомирщині під час конфлікту з працівником ТЦК цивільний дістав кіл — військовий здійснив постріл

За даними ТЦК, одиночний постріл у землю був попереджувальним і здійснений для зупинення ескалації

В селищі Новогуйвинське на Житомирщині під час заходів оповіщення стався інцидент за участю військовослужбовців територіального центру комплектування і місцевих жителів. Про всі обставини розповіли у Житомирському обласному ТЦК та СП.

Вказується, що військовослужбовці у супроводі представників Нацполіції зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Йому запропонували проїхати до районного ТЦК та СП для оформлення адміністративних матеріалів.

За даними ТЦК, громадянин відмовився виконувати законні вимоги, поводився агресивно, висловлювався нецензурно та погрожував військовослужбовцям і поліцейським.

Згодом до місця події підійшли інші цивільні особи, які також проявляли агресію, застосовували фізичний вплив — штовхали та хапали військовослужбовців за формений одяг.

В однієї з осіб у руках був гострий довгий предмет, зовні схожий на кіл, що створювало реальну загрозу життю та здоров’ю присутніх.

У зв’язку з небезпекою для життя військовослужбовець застосував особистий шумовий пристрій, здійснивши одиночний постріл у землю.

«Зазначені дії дали змогу зупинити ескалацію конфлікту та заспокоїти агресивно налаштований натовп», — вказали в ТЦК.

Постраждалих серед цивільних, військових і поліцейських немає.

За фактом події ініційовано службову перевірку для правової оцінки дій усіх учасників і з’ясування обставин інциденту. У Житомирському обласному ТЦК та СП наголошують, що керівництво постійно контролює дотримання службової дисципліни, а всі резонансні випадки можливого перевищення повноважень підлягають ретельному внутрішньому розгляду.

Окремо в ТЦК зазначили, що військовослужбовець, який перебував у складі групи оповіщення, є учасником бойових дій та ветераном російсько-української війни. Після бойового поранення його перевели для подальшого проходження служби до ТЦК та СП. У центрі підкреслили, що агресивні дії щодо військових, які виконують службові обов’язки, є протиправними та морально неприйнятними

