  1. В Україні

На Житомирщині під час конфлікту з працівником ТЦК цивільний дістав кіл — військовий здійснив постріл

18:32, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними ТЦК, одиночний постріл у землю був попереджувальним і здійснений для зупинення ескалації
На Житомирщині під час конфлікту з працівником ТЦК цивільний дістав кіл — військовий здійснив постріл
Фото: unian.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В селищі Новогуйвинське на Житомирщині під час заходів оповіщення стався інцидент за участю військовослужбовців територіального центру комплектування і місцевих жителів. Про всі обставини розповіли у Житомирському обласному ТЦК та СП.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Вказується, що військовослужбовці у супроводі представників Нацполіції зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Йому запропонували проїхати до районного ТЦК та СП для оформлення адміністративних матеріалів.

За даними ТЦК, громадянин відмовився виконувати законні вимоги, поводився агресивно, висловлювався нецензурно та погрожував військовослужбовцям і поліцейським.

Згодом до місця події підійшли інші цивільні особи, які також проявляли агресію, застосовували фізичний вплив — штовхали та хапали військовослужбовців за формений одяг.

В однієї з осіб у руках був гострий довгий предмет, зовні схожий на кіл, що створювало реальну загрозу життю та здоров’ю присутніх.

У зв’язку з небезпекою для життя військовослужбовець застосував особистий шумовий пристрій, здійснивши одиночний постріл у землю.

«Зазначені дії дали змогу зупинити ескалацію конфлікту та заспокоїти агресивно налаштований натовп», — вказали в ТЦК.

Постраждалих серед цивільних, військових і поліцейських немає.

За фактом події ініційовано службову перевірку для правової оцінки дій усіх учасників і з’ясування обставин інциденту. У Житомирському обласному ТЦК та СП наголошують, що керівництво постійно контролює дотримання службової дисципліни, а всі резонансні випадки можливого перевищення повноважень підлягають ретельному внутрішньому розгляду.

Окремо в ТЦК зазначили, що військовослужбовець, який перебував у складі групи оповіщення, є учасником бойових дій та ветераном російсько-української війни. Після бойового поранення його перевели для подальшого проходження служби до ТЦК та СП. У центрі підкреслили, що агресивні дії щодо військових, які виконують службові обов’язки, є протиправними та морально неприйнятними

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Житомир Житомирська область військовослужбовці ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлення лічильників на газ «лише для плити» хочуть відкласти на 7 років після завершення воєнного стану

Міненерго пропонує відтермінувати обов’язкове встановлення газових лічильників для населення, що використовує газ лише для приготування їжі.

Обов’язкове страхування волонтерів можуть зробити формальністю — у Раді розкритикували законопроєкт

Чому Верховна Рада повернула на доопрацювання законопроєкт про обов’язкове державне страхування волонтерів.

Керування під забороною: суд у Солоному наголосив на обов’язковості належного повідомлення водія

Суд зазначив, що формальні відомості не прирівнюються до об’єктивно встановленого правопорушення.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]