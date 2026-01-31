В Житомирской области во время конфликта с сотрудником ТЦК гражданский достал кол — военнослужащий произвел выстрел

По данным ТЦК, одиночный выстрел в землю был предупредительным и произведен для остановки эскалации.

В поселке Новогуйвинское в Житомирской области во время мероприятий по оповещению произошел инцидент с участием военнослужащих территориального центра комплектования и местных жителей. Обо всех обстоятельствах сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

Указывается, что военнослужащие в сопровождении представителей Нацполиции остановили гражданина для проверки военно-учетных документов. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Ему предложили проехать в районный ТЦК и СП для оформления административных материалов.

По данным ТЦК, гражданин отказался выполнять законные требования, вел себя агрессивно, выражался нецензурно и угрожал военнослужащим й полицейским.

Позже к месту происшествия подошли другие гражданские лица, которые также проявляли агрессию, применяли физическое воздействие — толкали и хватали военнослужащих за форменную одежду.

У одного из лиц в руках находился острый длинный предмет, внешне похожий на кол, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью присутствующих.

В связи с опасностью для жизни военнослужащий применил личное шумовое устройство, произведя одиночный выстрел в землю.

«Указанные действия позволили остановить эскалацию конфликта и успокоить агрессивно настроенную толпу», — указали в ТЦК.

Пострадавших среди гражданских, военных и полицейских нет.

По факту происшествия инициирована служебная проверка для правовой оценки действий всех участников и выяснения обстоятельств инцидента. В Житомирском областном ТЦК и СП подчеркивают, что руководство постоянно контролирует соблюдение служебной дисциплины, а все резонансные случаи возможного превышения полномочий подлежат тщательному внутреннему рассмотрению.

Отдельно в ТЦК отметили, что военнослужащий, который находился в составе группы оповещения, является участником боевых действий и ветераном российско-украинской войны. После боевого ранения его перевели для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП. В центре подчеркнули, что агрессивные действия в отношении военнослужащих, которые выполняют служебные обязанности, являются противоправными и морально неприемлемыми.

