Перелаштування легкових авто для людей з інвалідністю – коли можливе відшкодування витрат

Інспекція з питань праці та зайнятості населення пояснила, що вартість перелаштування авто не може бути підставою для автоматичної відмови.

Постановою Кабміну №1673 передбачено підхід до оцінки заходів так званого розумного пристосування, зокрема щодо адаптації транспортних засобів для осіб з інвалідністю або їх перевезення. Про це повідомила Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Йдеться про перелаштування легкових автомобілів, зокрема встановлення ручного керування, підйомників, пандусів, спеціальних сидінь, систем фіксації та інших технічних рішень. Такі заходи мають розглядатися як необхідні та індивідуально обґрунтовані, а не відхилятися автоматично лише через їхню вартість.

Постанова визначає, що рішення про перелаштування має ухвалюватися з урахуванням пропорційності та реальної спроможності суб’єкта, а витрати на такі заходи можуть компенсуватися в межах державних або місцевих програм, враховуватися роботодавцем або визнаватися соціально необхідними при наданні соціальних послуг.

Типові випадки, коли перелаштування автомобіля є обґрунтованим

У разі працевлаштування особи з інвалідністю, яка через порушення опорно-рухового апарату не може користуватися стандартним автомобілем, можливе встановлення ручного керування, адаптація педалей, керма чи сидіння, а також облаштування систем фіксації для інвалідного візка. У таких випадках роботодавець має розглянути ці заходи як умову забезпечення доступу до праці.

Перелаштування авто може бути необхідним і для отримання соціальних або медичних послуг, зокрема для регулярних поїздок до реабілітаційних центрів чи медичних установ. У таких ситуаціях можливе встановлення підйомників, пандусів або платформ, що може створювати підстави для компенсації витрат у межах програм соціального захисту.

Документ також охоплює випадки навчання у закладах освіти, коли особа з інвалідністю не має змоги користуватися громадським транспортом. Адаптація автомобіля для самостійного керування або встановлення спеціальних сидінь може розглядатися як необхідна для реалізації права на освіту.

Окремо зазначається, що перелаштування транспортних засобів може бути обґрунтованим для ветеранів та осіб, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій. У таких випадках адаптація авто розглядається як складова реабілітації та соціальної інтеграції.

Крім того, можливість компенсації витрат передбачена у випадках перевезення дітей з інвалідністю до закладів освіти, медичних установ або реабілітаційних центрів, зокрема шляхом встановлення пандусів, підйомних платформ чи спеціальних крісел.

Постанова №1673 передбачає, що відмова у фінансуванні таких заходів має бути обґрунтованою, а рішення повинні ухвалюватися з урахуванням конкретних обставин кожного випадку.

