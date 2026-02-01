Переоборудование легковых автомобилей для людей с инвалидностью – когда возможно возмещение расходов

Инспекция по вопросам труда и занятости населения пояснила, что стоимость переоборудования автомобиля не может быть основанием для автоматического отказа.

Постановлением Кабмина №1673 предусмотрен подход к оценке мер так называемого разумного приспособления, в частности по адаптации транспортных средств для лиц с инвалидностью или их перевозке. Об этом сообщила Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Речь идет о переоборудовании легковых автомобилей, в частности установке ручного управления, подъемников, пандусов, специальных сидений, систем фиксации и других технических решений. Такие меры должны рассматриваться как необходимые и индивидуально обоснованные, а не отклоняться автоматически только из-за их стоимости.

Постановление определяет, что решение о переоборудовании должно приниматься с учетом пропорциональности и реальной способности субъекта, а расходы на такие меры могут компенсироваться в рамках государственных или местных программ, учитываться работодателем или признаваться социально необходимыми при предоставлении социальных услуг.

Типичные случаи, когда переоборудование автомобиля является обоснованным

В случае трудоустройства лица с инвалидностью, которое из-за нарушения опорно-двигательного аппарата не может пользоваться стандартным автомобилем, возможно установление ручного управления, адаптация педалей, руля или сиденья, а также обустройство систем фиксации для инвалидной коляски. В таких случаях работодатель должен рассмотреть эти меры как условие обеспечения доступа к труду.

Переоборудование автомобиля может быть необходимым и для получения социальных или медицинских услуг, в частности для регулярных поездок в реабилитационные центры или медицинские учреждения. В таких ситуациях возможно установление подъемников, пандусов или платформ, что может создавать основания для компенсации расходов в рамках программ социальной защиты.

Документ также охватывает случаи обучения в учебных заведениях, когда лицо с инвалидностью не имеет возможности пользоваться общественным транспортом. Адаптация автомобиля для самостоятельного управления или установка специальных сидений может рассматриваться как необходимая для реализации права на образование.

Отдельно отмечается, что переоборудование транспортных средств может быть обоснованным для ветеранов и лиц, получивших инвалидность в результате боевых действий. В таких случаях адаптация автомобиля рассматривается как составляющая реабилитации и социальной интеграции.

Кроме того, возможность компенсации расходов предусмотрена в случаях перевозки детей с инвалидностью в учебные заведения, медицинские учреждения или реабилитационные центры, в частности путем установки пандусов, подъемных платформ или специальных кресел.

Постановление №1673 предусматривает, что отказ в финансировании таких мероприятий должен быть обоснованным, а решения должны приниматься с учетом конкретных обстоятельств каждого случая.

