  1. В Україні

Киянина, який убив бабусю та намагався вбити матір, визнали неосудним – прокуратура

22:00, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Батько підозрюваного в момент подій був зв’язаний.
Киянина, який убив бабусю та намагався вбити матір, визнали неосудним – прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська прокуратура повідомила, що до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 28-річного мешканця столиці, підозрюваного у вбивстві бабусі та замаху на вбивство власної матері.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначили у прокуратурі, за результатами судово-психіатричної експертизи встановлено, що чоловік страждає на психічну хворобу з параноїдальним синдромом чоловік і не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За даними слідства, у грудні 2025 року правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вчиненні тяжких злочинів у родині. Спочатку він позбавив життя свою бабусю, а згодом напав на матір. Жінка вижила, оскільки втратила свідомість, і нападник помилково вважав її мертвою. Батько підозрюваного в момент подій був зв’язаний.

Дії чоловіка були кваліфіковані за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 та п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство та закінчений замах на вбивство.

Наразі підозрюваний перебуває у спеціалізованому медичному закладі з надання психіатричної допомоги з суворим наглядом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]