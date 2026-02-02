Киянина, який убив бабусю та намагався вбити матір, визнали неосудним – прокуратура

Батько підозрюваного в момент подій був зв’язаний.

Київська міська прокуратура повідомила, що до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 28-річного мешканця столиці, підозрюваного у вбивстві бабусі та замаху на вбивство власної матері.

Як зазначили у прокуратурі, за результатами судово-психіатричної експертизи встановлено, що чоловік страждає на психічну хворобу з параноїдальним синдромом чоловік і не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За даними слідства, у грудні 2025 року правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вчиненні тяжких злочинів у родині. Спочатку він позбавив життя свою бабусю, а згодом напав на матір. Жінка вижила, оскільки втратила свідомість, і нападник помилково вважав її мертвою. Батько підозрюваного в момент подій був зв’язаний.

Дії чоловіка були кваліфіковані за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 та п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство та закінчений замах на вбивство.

Наразі підозрюваний перебуває у спеціалізованому медичному закладі з надання психіатричної допомоги з суворим наглядом.

