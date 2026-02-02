Киевлянина, который убил бабушку и пытался убить мать, признали невменяемым — прокуратура

Отец подозреваемого в момент событий был связан.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура сообщила, что в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 28-летнего жителя столицы, подозреваемого в убийстве бабушки и покушении на убийство собственной матери.

Как сообщили в прокуратуре, по результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием с параноидальным синдромом и не мог осознавать свои действия и руководить ими.

По данным следствия, в декабре 2025 года правоохранители задержали мужчину по подозрению в совершении тяжких преступлений в семье. Сначала он лишил жизни свою бабушку, а затем напал на мать. Женщина выжила, поскольку потеряла сознание, и нападавший ошибочно считал ее мертвой. Отец подозреваемого в момент событий был связан.

Действия мужчины были квалифицированы по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 и п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство и оконченное покушение на убийство.

В настоящее время подозреваемый находится в специализированном медицинском учреждении по оказанию психиатрической помощи с строгим надзором.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.