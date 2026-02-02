  1. В Україні

Харківський бабак Тимко IV спрогнозував весну за шість тижнів

18:18, 2 лютого 2026
Новий віщун побачив свою тінь в День бабака на біостанції під Змієвом.
Харківський бабак Тимко IV спрогнозував весну за шість тижнів
Фото: suspilne.media
Харківський бабак Тимко IV спрогнозував, що весна у 2026 році настане за шість тижнів. Цьогоріч прогноз уперше давав новий віщун — Тимко IV, брат Тимка III. Бабак побачив свою тінь, що за традицією означає пізніший прихід весни. Про це повідомляє «Суспільне».

Завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник зазначив, що цього разу Тимко IV вийшов із нори самостійно та був активним.

«Отже, у 2026 році бабак побачив свою тінь. Тобто весна прийде через шість тижнів. Принаймні, він так вважає», — сказав Грубник.

Хто такий Тимко IV

Тимку IV два роки, і, за словами завідувача біостанції, у нього вже є партнерка. Цьогорічний прогноз став для нього першим публічним.

«На мій погляд, він дає дуже влучні прогнози. Це вперше він дає таким прилюдний прогноз, тож за шість тижнів дізнаємося, наскільки він помилився чи ні», — зазначив Грубник.

Наразі на біологічній станції університету проживає 19 бабаків. Колекція утримується в неволі понад 25 років і використовується для наукових досліджень.

Традиція Дня бабака

День бабака на біостанції в Гайдарах поблизу Змієва започаткували у 2004 році харківські науковці на чолі з професором Віктором Токарським. За цей час про прихід весни повідомляли три бабаки. При цьому, як зазначають науковці, спеціального порівняння прогнозів бабаків із даними синоптиків вони не проводили.

Харків тварини погода

