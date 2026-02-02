  1. В Украине

Харьковский сурок Тимко IV предсказал весну через шесть недель

18:18, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый предсказатель увидел свою тень в День сурка на биостанции под Змеевым.
Харьковский сурок Тимко IV предсказал весну через шесть недель
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Харьковский сурок Тимко IV предсказал, что весна в 2026 году наступит через шесть недель. В этом году прогноз впервые давал новый предсказатель — Тимко IV, брат Тимка III. Сурок увидел свою тень, что по традиции означает более позднее наступление весны. Об этом сообщает «Суспільне».

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Заведующий биологической станцией университета Владимир Грубник отметил, что на этот раз Тимко IV вышел из норы самостоятельно и был активен.

«Итак, в 2026 году сурок увидел свою тень. То есть весна придет через шесть недель. По крайней мере, он так считает», — сказал Грубник.

Кто такой Тимко IV

Тимку IV два года, и, по словам заведующего биостанцией, у него уже есть партнерша. Нынешний прогноз стал для него первым публичным.

«На мой взгляд, он дает очень точные прогнозы. Это впервые он дает такой публичный прогноз, поэтому через шесть недель узнаем, насколько он ошибся или нет», — отметил Грубник.

Сейчас на биологической станции университета проживает 19 сурков. Коллекция содержится в неволе более 25 лет и используется для научных исследований.

Традиция Дня сурка

День сурка на биостанции в Гайдарах возле Змиева был учрежден в 2004 году харьковскими учеными во главе с профессором Виктором Токарским. За это время о приходе весны сообщали три сурка. При этом, как отмечают ученые, специального сравнения прогнозов сурков с данными синоптиков они не проводили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Харьков животные погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]