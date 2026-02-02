Харьковский сурок Тимко IV предсказал весну через шесть недель

Новый предсказатель увидел свою тень в День сурка на биостанции под Змеевым.

Фото: suspilne.media

Харьковский сурок Тимко IV предсказал, что весна в 2026 году наступит через шесть недель. В этом году прогноз впервые давал новый предсказатель — Тимко IV, брат Тимка III. Сурок увидел свою тень, что по традиции означает более позднее наступление весны. Об этом сообщает «Суспільне».

Заведующий биологической станцией университета Владимир Грубник отметил, что на этот раз Тимко IV вышел из норы самостоятельно и был активен.

«Итак, в 2026 году сурок увидел свою тень. То есть весна придет через шесть недель. По крайней мере, он так считает», — сказал Грубник.

Кто такой Тимко IV

Тимку IV два года, и, по словам заведующего биостанцией, у него уже есть партнерша. Нынешний прогноз стал для него первым публичным.

«На мой взгляд, он дает очень точные прогнозы. Это впервые он дает такой публичный прогноз, поэтому через шесть недель узнаем, насколько он ошибся или нет», — отметил Грубник.

Сейчас на биологической станции университета проживает 19 сурков. Коллекция содержится в неволе более 25 лет и используется для научных исследований.

Традиция Дня сурка

День сурка на биостанции в Гайдарах возле Змиева был учрежден в 2004 году харьковскими учеными во главе с профессором Виктором Токарским. За это время о приходе весны сообщали три сурка. При этом, как отмечают ученые, специального сравнения прогнозов сурков с данными синоптиков они не проводили.

