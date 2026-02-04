  1. В Україні

Мінветеранів формує Раду ветеранів війни за незалежність України – як долучитися

12:26, 4 лютого 2026
При відомстві створюють консультативно-дорадчий орган із представників ветеранської спільноти.
Міністерство у справах ветеранів України розпочало формування Ради ветеранів війни за незалежність України, яка працюватиме при відомстві. Її створюють для залучення досвіду та експертизи Захисників і Захисниць до напрацювання рішень у сфері ветеранської політики.

За даними пресслужби відомства, Рада стане постійним консультативно-дорадчим органом і майданчиком для системного діалогу між Міністерством та ветеранською спільнотою. Вона сприятиме роботі Мінветеранів у питаннях формування та реалізації державної політики щодо підтримки ветеранів і ветеранок, захисту їхніх прав та інтересів, урахування потреб родин загиблих або померлих Захисників і Захисниць, а також підготовки рекомендацій з урахуванням позиції ветеранських громадських об’єднань.

До складу Ради входитиме по одному представнику від кожної області. Їх обиратимуть на регіональних зборах. Кандидатами можуть бути ветерани та ветеранки, які є членами громадських об’єднань ветеранів війни в областях, Києві або всеукраїнських об’єднань, що працюють не менше шести місяців.

Для участі у відборі кандидати мають подати до обласної військової адміністрації

  • заяву,
  • рішення громадського об’єднання про делегування,
  • біографічну довідку,
  • копію електронного посвідчення ветерана або витяг з ЄДРВВ,
  • витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання,
  • лист підтримки з підписами щонайменше 30 учасників бойових дій,
  • повний витяг з реєстру щодо притягнення до кримінальної відповідальності,
  • мотиваційний лист,
  • згоду на обробку персональних даних.

Учасники регіональних зборів для участі в голосуванні подають заяву, копію посвідчення ветерана або витяг з ЄДРВВ, витяг з реєстру територіальної громади та згоду на обробку персональних даних.

Обрання кандидатів відбуватиметься офлайн під час регіональних зборів, організованих ОВА, або шляхом рейтингового онлайн-голосування за наявності технічної можливості. Після цього обласні адміністрації подадуть обрані кандидатури, а Мінветеранів затвердить склад Ради.

ветерани Україна війна

Стрічка новин

