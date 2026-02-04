  1. В Украине

Минветеранов формирует Совет ветеранов войны за независимость Украины – как присоединиться

12:26, 4 февраля 2026
При ведомстве создают консультативно-совещательный орган из представителей ветеранского сообщества.
Министерство по делам ветеранов Украины приступило к формированию Совета ветеранов войны за независимость Украины, который будет работать при ведомстве. Ее создают для привлечения опыта и экспертизы Защитников и Защитниц к выработке решений в сфере ветеранской политики.

По данным пресс-службы ведомства, Совет станет постоянным консультативно-совещательным органом и площадкой для системного диалога между Министерством и ветеранским сообществом. Она будет способствовать работе Минветеранов в вопросах формирования и реализации государственной политики по поддержке ветеранов и ветеранок, защите их прав и интересов, учету потребностей семей погибших или умерших Защитников и Защитниц, а также подготовке рекомендаций с учетом позиции ветеранских общественных объединений.

В состав Совета будет входить по одному представителю от каждой области. Их будут выбирать на региональных собраниях. Кандидатами могут быть ветераны и ветеранки, которые являются членами общественных объединений ветеранов войны в областях, Киеве или всеукраинских объединений, работающих не менее шести месяцев.

Для участия в отборе кандидаты должны подать в областную военную администрацию

  • заявление,
  • решение общественного объединения о делегировании,
  • биографическую справку,
  • копию электронного удостоверения ветерана или выписку из ЕГРВВ,
  • выписка из реестра территориальной общины о месте проживания,
  • письмо поддержки с подписями не менее 30 участников боевых действий,
  • полная выписка из реестра о привлечении к уголовной ответственности,
  • мотивационное письмо,
  • согласие на обработку персональных данных.

Участники региональных собраний для участия в голосовании подают заявление, копию удостоверения ветерана или выписку из ЕДРВВ, выписку из реестра территориальной общины и согласие на обработку персональных данных.

Избрание кандидатов будет проходить офлайн во время региональных собраний, организованных ОГА, или путем рейтингового онлайн-голосования при наличии технической возможности. После этого областные администрации подадут избранные кандидатуры, а Минветеранов утвердит состав Совета.

ветераны Украина война

