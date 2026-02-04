Минветеранов формирует Совет ветеранов войны за независимость Украины – как присоединиться
Министерство по делам ветеранов Украины приступило к формированию Совета ветеранов войны за независимость Украины, который будет работать при ведомстве. Ее создают для привлечения опыта и экспертизы Защитников и Защитниц к выработке решений в сфере ветеранской политики.
По данным пресс-службы ведомства, Совет станет постоянным консультативно-совещательным органом и площадкой для системного диалога между Министерством и ветеранским сообществом. Она будет способствовать работе Минветеранов в вопросах формирования и реализации государственной политики по поддержке ветеранов и ветеранок, защите их прав и интересов, учету потребностей семей погибших или умерших Защитников и Защитниц, а также подготовке рекомендаций с учетом позиции ветеранских общественных объединений.
В состав Совета будет входить по одному представителю от каждой области. Их будут выбирать на региональных собраниях. Кандидатами могут быть ветераны и ветеранки, которые являются членами общественных объединений ветеранов войны в областях, Киеве или всеукраинских объединений, работающих не менее шести месяцев.
Для участия в отборе кандидаты должны подать в областную военную администрацию
- заявление,
- решение общественного объединения о делегировании,
- биографическую справку,
- копию электронного удостоверения ветерана или выписку из ЕГРВВ,
- выписка из реестра территориальной общины о месте проживания,
- письмо поддержки с подписями не менее 30 участников боевых действий,
- полная выписка из реестра о привлечении к уголовной ответственности,
- мотивационное письмо,
- согласие на обработку персональных данных.
Участники региональных собраний для участия в голосовании подают заявление, копию удостоверения ветерана или выписку из ЕДРВВ, выписку из реестра территориальной общины и согласие на обработку персональных данных.
Избрание кандидатов будет проходить офлайн во время региональных собраний, организованных ОГА, или путем рейтингового онлайн-голосования при наличии технической возможности. После этого областные администрации подадут избранные кандидатуры, а Минветеранов утвердит состав Совета.
