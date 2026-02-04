Продаж авто, мотоцикла і мопеда – чи потрібно платити податок

В Головному сервісному центрі МВС пояснили, коли продаж транспорту не оподатковується.

Під час перереєстрації транспортних засобів у громадян часто виникає запитання, чи потрібно сплачувати податок, якщо протягом одного календарного року продано автомобіль, мотоцикл та мопед, повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Відповідно до Податкового кодексу України, не підлягає оподаткуванню дохід, отриманий упродовж одного календарного року від продажу одного легкового автомобіля, одного мотоцикла та одного мопеда. Черговість відчуження цих транспортних засобів значення не має.

Водночас у разі продажу протягом того самого року другого автомобіля, мотоцикла або мопеда дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню.

Перед укладенням договорів купівлі-продажу рекомендують враховувати ці норми та за потреби звертатися за консультацією до податкових органів.

