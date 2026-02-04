  1. В Украине

Продажа авто, мотоцикла и мопеда – нужно ли платить налог

14:14, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Главном сервисном центре МВД объяснили, когда продажа транспорта не облагается налогом.
Продажа авто, мотоцикла и мопеда – нужно ли платить налог
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При перерегистрации транспортных средств у граждан часто возникает вопрос, нужно ли платить налог, если в течение одного календарного года проданы автомобиль, мотоцикл и мопед, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, не подлежит налогообложению доход, полученный в течение одного календарного года от продажи одного легкового автомобиля, одного мотоцикла и одного мопеда. Очередность отчуждения этих транспортных средств значения не имеет.

В то же время в случае продажи в течение того же года второго автомобиля, мотоцикла или мопеда доход от такой операции уже подлежит налогообложению.

Перед заключением договоров купли-продажи рекомендуют учитывать эти нормы и при необходимости обращаться за консультацией в налоговые органы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД налоговая сервисный центр МВД налоги авто транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Права на изобретения больше не «серая зона»: новый закон изменил подход к распределению авторских прав

С 1 февраля в Украине действуют новые правила для всех, кто создает интеллектуальные продукты на работе или во время военной службы.

Пол года неопределенности: как сохранить жизнеспособность бизнеса после смерти одного из участников

Наследование корпоративных прав 2026: новые позиции Верховного Суда и институт управляющего наследством.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Комитет Рады рассмотрит законопроект, который определяет четкие критерии оценки действий судей в случае нарушения сроков рассмотрения дел

Законопроект о противодействии затягиванию рассмотрения судебных дел вынесен на рассмотрение Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]