Продажа авто, мотоцикла и мопеда – нужно ли платить налог

В Главном сервисном центре МВД объяснили, когда продажа транспорта не облагается налогом.

При перерегистрации транспортных средств у граждан часто возникает вопрос, нужно ли платить налог, если в течение одного календарного года проданы автомобиль, мотоцикл и мопед, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, не подлежит налогообложению доход, полученный в течение одного календарного года от продажи одного легкового автомобиля, одного мотоцикла и одного мопеда. Очередность отчуждения этих транспортных средств значения не имеет.

В то же время в случае продажи в течение того же года второго автомобиля, мотоцикла или мопеда доход от такой операции уже подлежит налогообложению.

Перед заключением договоров купли-продажи рекомендуют учитывать эти нормы и при необходимости обращаться за консультацией в налоговые органы.

