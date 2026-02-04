  1. В Україні

Україна наближається до зони євро-платежів SEPA — Гетманцев за підсумками зустрічі з представниками Світового банку

15:08, 4 лютого 2026
Данило Гетманцев повідомив про результати зустрічі з представниками Світового банку, під час якої обговорювалися умови запуску нової програми фінансової підтримки України, приєднання до зони євро-платежів SEPA, заходи з детінізації економіки та пріоритети житлової відбудови.
Фото: Данило Гетманцев
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про проведення зустрічі з представниками Світового банку, під час якої обговорювалися ключові умови запуску нової програми підтримки України в межах Development Policy Operation (DPO).

За його словами, було розглянуто хід підготовки законопроєкту №14327, спрямованого на приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Під час обговорення основну увагу було зосереджено на питаннях прозорості та дотримання прав громадян при впровадженні відповідних механізмів.

Також, як зазначив Гетманцев, окрему увагу приділили поточним напрямам детінізації економіки та заходам, спрямованим на відновлення темпів виведення економіки з тіні.

«Виконання наших зобовʼязань перед партнерами є запорукою фінансової стабільності країни. Це мають розуміти всі колеги і в парламенті, і в уряді», — наголосив він.

Крім того, за словами Гетманцева, під час зустрічі обговорювалася масштабна програма будівництва житла. Він підкреслив, що розвиток ефективних інструментів житлової підтримки є одним із ключових пріоритетів післявоєнної відбудови з урахуванням значної кількості внутрішньо переміщених осіб та потреб громадян у доступному житлі.

«Роботу продовжуємо», — підсумував голова комітету.

