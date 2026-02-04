  1. В Украине

Украина приближается к зоне евро-платежей SEPA — Гетманцев по итогам встречи с представителями Всемирного банка

15:08, 4 февраля 2026
Даниил Гетманцев сообщил о результатах встречи с представителями Всемирного банка, в ходе которой обсуждались условия запуска новой программы финансовой поддержки Украины, присоединения к зоне евро-платежей SEPA, мерах по детенизации экономики и приоритетам жилищного восстановления.
Фото: Даниил Гетманцев
Фото: Даниил Гетманцев
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил о проведении встречи с представителями Всемирного банка, в ходе которой обсуждались ключевые условия запуска новой программы поддержки Украины в рамках Development Policy Operation (DPO).

По его словам, был рассмотрен ход подготовки законопроекта №14327, направленного на присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). При обсуждении основное внимание было уделено вопросам прозрачности и соблюдения прав граждан при внедрении соответствующих механизмов.

Также, как отметил Гетманцев, особое внимание было уделено текущим направлениям детенизации экономики и мерам, направленным на восстановление темпов выведения экономики из тени.

«Выполнение наших обязательств перед партнерами является залогом финансовой стабильности страны. Это должны понимать все коллеги и в парламенте, и в правительстве», - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Гетманцева, на встрече обсуждалась масштабная программа строительства жилья. Он подчеркнул, что развитие эффективных инструментов жилищной поддержки является одним из ключевых приоритетов послевоенного восстановления с учетом значительного количества внутренне перемещенных лиц и нужд граждан в доступном жилье.

«Работу продолжаем», — подытожил председатель комитета.

Фото: Даниил Гетманцев

