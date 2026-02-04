  1. В Україні

Понад 1100 будинків у Києві без опалення — Зеленський повідомив, в яких областях найважча ситуація з енергетикою

13:27, 4 лютого 2026
Зеленський провів щоденний селектор по надзвичайній ситуації в енергетиці після російських ударів.
фото: Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів щоденний селектор щодо надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів. За його словами, станом на сьогодні найбільш складна ситуація спостерігається в Києві та Київській області, Харкові та Харківській області, на Сумщині та Полтавщині. Також важкою залишається ситуація в інших регіонах Центральної України, зокрема на Дніпропетровщині та Черкащині.

Глава держави зазначив, що лише в Києві нині працюють понад 200 ремонтних бригад. За звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшено для забезпечення ротації персоналу, оскільки люди працюють у виснажливих умовах.

У кількох районах столиці без опалення залишаються понад 1100 багатоквартирних будинків. Зеленський наголосив, що по кожному з них має бути надана чітка інформація щодо термінів відновлення теплопостачання, а також гарантоване забезпечення людей можливостями обігріву та підтримки.

Під час селектора окремо обговорили умови захисту Запоріжжя від ударів дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів. За словами Президента, відповідні доручення були надані командувачу Повітряних сил ЗСУ та міністру оборони України.

Також заслухали доповіді щодо ситуації в Харкові та громадах Харківської області, на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у містах Дніпропетровської області, Черкаській та Полтавській областях, у Херсоні, Одесі та Одеській області, на Донеччині, у Вінницькій і Чернівецькій областях, а також на Житомирщині.

Президент доручив Премʼєр-міністерці Юлії Свириденко підготувати на вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки для українців у громадах по всій країні. Окремі доручення також були надані для розгляду на Ставці. 

енергетика Володимир Зеленський

