Более 1100 домов в Киеве без отопления — Зеленский сообщил, в каких областях самая тяжелая ситуация с энергетикой

Зеленский провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов. По его словам, по состоянию на сегодняшний день наиболее сложная ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области, Харькове и Харьковской области, на Сумщине и Полтавщине. Также тяжелой остается ситуация в других регионах Центральной Украины, в частности, на Днепропетровщине и Черкасщине.

Глава государства отметил, что только в Киеве сейчас работают более 200 ремонтных бригад. По отчету Министерства энергетики, количество бригад будет увеличено для обеспечения ротации персонала, поскольку люди работают в изнуряющих условиях.

В нескольких районах столицы без отопления остаются более 1100 многоквартирных домов. Зеленский подчеркнул, что по каждому из них должна быть предоставлена ​​четкая информация о сроках возобновления теплоснабжения, а также гарантированное обеспечение людей возможностями обогрева и поддержки.

Во время селектора отдельно обсудили условия защиты Запорожья от ударов дронов, поставку дронов-перехватчиков и наличие подготовленных экипажей. По словам Президента, соответствующие поручения были предоставлены командующему Воздушными силами ВСУ и министру обороны Украины.

Также заслушали доклады по ситуации в Харькове и общинах Харьковской области, Сумщине, Черниговщине, Киевщине, городах Днепропетровской области, Черкасской и Полтавской областях, Херсоне, Одессе и Одесской области, Донецкой области, Винницкой и Черновицкой областях, а также Житомирщине.

Президент поручил Премьер-министру Юлии Свириденко подготовить на вечер конкретные данные по объемам необходимой дополнительной поддержки для украинцев в общинах по всей стране. Отдельные поручения были также предоставлены для рассмотрения на Ставке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.