Более 1100 домов в Киеве без отопления — Зеленский сообщил, в каких областях самая тяжелая ситуация с энергетикой
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов. По его словам, по состоянию на сегодняшний день наиболее сложная ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области, Харькове и Харьковской области, на Сумщине и Полтавщине. Также тяжелой остается ситуация в других регионах Центральной Украины, в частности, на Днепропетровщине и Черкасщине.
Глава государства отметил, что только в Киеве сейчас работают более 200 ремонтных бригад. По отчету Министерства энергетики, количество бригад будет увеличено для обеспечения ротации персонала, поскольку люди работают в изнуряющих условиях.
В нескольких районах столицы без отопления остаются более 1100 многоквартирных домов. Зеленский подчеркнул, что по каждому из них должна быть предоставлена четкая информация о сроках возобновления теплоснабжения, а также гарантированное обеспечение людей возможностями обогрева и поддержки.
Во время селектора отдельно обсудили условия защиты Запорожья от ударов дронов, поставку дронов-перехватчиков и наличие подготовленных экипажей. По словам Президента, соответствующие поручения были предоставлены командующему Воздушными силами ВСУ и министру обороны Украины.
Также заслушали доклады по ситуации в Харькове и общинах Харьковской области, Сумщине, Черниговщине, Киевщине, городах Днепропетровской области, Черкасской и Полтавской областях, Херсоне, Одессе и Одесской области, Донецкой области, Винницкой и Черновицкой областях, а также Житомирщине.
Президент поручил Премьер-министру Юлии Свириденко подготовить на вечер конкретные данные по объемам необходимой дополнительной поддержки для украинцев в общинах по всей стране. Отдельные поручения были также предоставлены для рассмотрения на Ставке.
