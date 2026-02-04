  1. В Украине

Более 1100 домов в Киеве без отопления — Зеленский сообщил, в каких областях самая тяжелая ситуация с энергетикой

13:27, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зеленский провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов.
Более 1100 домов в Киеве без отопления — Зеленский сообщил, в каких областях самая тяжелая ситуация с энергетикой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов. По его словам, по состоянию на сегодняшний день наиболее сложная ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области, Харькове и Харьковской области, на Сумщине и Полтавщине. Также тяжелой остается ситуация в других регионах Центральной Украины, в частности, на Днепропетровщине и Черкасщине.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Глава государства отметил, что только в Киеве сейчас работают более 200 ремонтных бригад. По отчету Министерства энергетики, количество бригад будет увеличено для обеспечения ротации персонала, поскольку люди работают в изнуряющих условиях.

В нескольких районах столицы без отопления остаются более 1100 многоквартирных домов. Зеленский подчеркнул, что по каждому из них должна быть предоставлена ​​четкая информация о сроках возобновления теплоснабжения, а также гарантированное обеспечение людей возможностями обогрева и поддержки.

Во время селектора отдельно обсудили условия защиты Запорожья от ударов дронов, поставку дронов-перехватчиков и наличие подготовленных экипажей. По словам Президента, соответствующие поручения были предоставлены командующему Воздушными силами ВСУ и министру обороны Украины.

Также заслушали доклады по ситуации в Харькове и общинах Харьковской области, Сумщине, Черниговщине, Киевщине, городах Днепропетровской области, Черкасской и Полтавской областях, Херсоне, Одессе и Одесской области, Донецкой области, Винницкой и Черновицкой областях, а также Житомирщине.

Президент поручил Премьер-министру Юлии Свириденко подготовить на вечер конкретные данные по объемам необходимой дополнительной поддержки для украинцев в общинах по всей стране. Отдельные поручения были также предоставлены для рассмотрения на Ставке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

энергетика Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пол года неопределенности: как сохранить жизнеспособность бизнеса после смерти одного из участников

Наследование корпоративных прав 2026: новые позиции Верховного Суда и институт управляющего наследством.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Комитет Рады рассмотрит законопроект, который определяет четкие критерии оценки действий судей в случае нарушения сроков рассмотрения дел

Законопроект о противодействии затягиванию рассмотрения судебных дел вынесен на рассмотрение Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]