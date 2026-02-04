На Рівненщині повідомили про підозру лікарці через смерть 53-річного пацієнта

Жінку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті 53-річного пацієнта.

У Рівненській області лікарці однієї з лікарень повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта. Про це розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, 2 лютого 2024 року до лікарні в Рівненському районі госпіталізували 53-річного чоловіка, якого перед тим побив сусід по кімнаті. Лікарка приймального відділення не провела об’єктивного обстеження, не призначила необхідних діагностичних досліджень і не залучила вузькопрофільних спеціалістів. Як наслідок — не було встановлено точного діагнозу.

Наступного дня пацієнт помер. Причиною смерті стали пошкодження органів черевної порожнини та внутрішня кровотеча. Експертиза засвідчила, що життя чоловіка можна було врятувати в разі вчасного обстеження і хірургічного втручання.

Досудове розслідування проводить слідче відділення Рівненського районного управління поліції. Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших медичних працівників до трагедії.

Щодо 63-річного чоловіка, який побив загиблого, відомо, що його затримали ще у лютому 2024 року. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак підозрюваний помер у слідчому ізоляторі ще до завершення розслідування.

