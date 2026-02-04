  1. В Украине

В Ровенской области сообщили о подозрении врачу из-за смерти 53-летнего пациента

23:30, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Женщина подозревается в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 53-летнего пациента.
В Ровенской области сообщили о подозрении врачу из-за смерти 53-летнего пациента
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области врачу одной из больниц сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента. Об этом рассказали в прокуратуре.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, 2 февраля 2024 года в больницу в Ровенском районе госпитализировали 53-летнего мужчину, которого прежде избил сосед по комнате. Врач приемного отделения не провела объективное обследование, не назначила необходимые диагностические исследования и не привлекла узкопрофильных специалистов. Как следствие, не был установлен точный диагноз.

На следующий день пациент скончался. Причиной смерти стали повреждения органов брюшной полости и внутреннее кровотечение. Экспертиза показала, что жизнь мужчины можно было спасти в случае своевременного обследования и хирургического вмешательства.

Досудебное расследование проводит следственное отделение Ровенского районного управления полиции. Правоохранители также проверяют возможную причастность других медицинских работников к трагедии.

Относительно 63-летнего мужчины, избившего погибшего, известно, что его задержали еще в феврале 2024 года. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако подозреваемый скончался в следственном изоляторе еще до завершения расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура подозреваемый больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Права на изобретения больше не «серая зона»: новый закон изменил подход к распределению авторских прав

С 1 февраля в Украине действуют новые правила для всех, кто создает интеллектуальные продукты на работе или во время военной службы.

Пол года неопределенности: как сохранить жизнеспособность бизнеса после смерти одного из участников

Наследование корпоративных прав 2026: новые позиции Верховного Суда и институт управляющего наследством.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]