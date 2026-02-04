В Ровенской области сообщили о подозрении врачу из-за смерти 53-летнего пациента

Женщина подозревается в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 53-летнего пациента.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области врачу одной из больниц сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента. Об этом рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, 2 февраля 2024 года в больницу в Ровенском районе госпитализировали 53-летнего мужчину, которого прежде избил сосед по комнате. Врач приемного отделения не провела объективное обследование, не назначила необходимые диагностические исследования и не привлекла узкопрофильных специалистов. Как следствие, не был установлен точный диагноз.

На следующий день пациент скончался. Причиной смерти стали повреждения органов брюшной полости и внутреннее кровотечение. Экспертиза показала, что жизнь мужчины можно было спасти в случае своевременного обследования и хирургического вмешательства.

Досудебное расследование проводит следственное отделение Ровенского районного управления полиции. Правоохранители также проверяют возможную причастность других медицинских работников к трагедии.

Относительно 63-летнего мужчины, избившего погибшего, известно, что его задержали еще в феврале 2024 года. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако подозреваемый скончался в следственном изоляторе еще до завершения расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.