В Україні за тиждень на ГРВІ та грип захворіли понад 140 тисяч людей

07:36, 5 лютого 2026
Зростання захворюваності на 10,6% порівняно з попереднім тижнем, COVID-19 виявлено у понад 200 осіб.
За тиждень з 26 січня по 1 лютого 2026 року на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли 141 127 осіб, з них 70 928 дорослих і 70 199 дітей. Це на 10,6% більше, ніж тижнем раніше, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Серед зареєстрованих випадків у 208 пацієнтів підтвердили COVID-19. До лікарень госпіталізували 5 479 осіб з ускладненнями, серед яких 3 096 дітей. Показники захворюваності у всіх регіонах залишаються на фоновому рівні інтенсивності.

Від початку епідсезонного періоду (з 29 вересня 2025 року) на ГРВІ захворіли 2 211 526 осіб, що на 7,3% більше, ніж у минулому році за аналогічний період. Загалом зафіксовано 20 286 випадків COVID-19.

МОЗ нагадує про заходи профілактики: регулярне миття рук та використання антисептиків, збалансоване харчування, провітрювання приміщень, уникнення масових скупчень людей, перебування вдома при симптомах застуди та безоплатну вакцинацію від COVID-19 у сімейного лікаря чи медзакладі.

Лікарі радять звертатися до медичних закладів при симптомах: ломота в м’язах і суглобах, біль у горлі, температура 38℃ і вище, кашель, головний біль.

