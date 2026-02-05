  1. В Украине

В Украине за неделю на ОРВИ и грипп заболели более 140 тысяч человек

07:36, 5 февраля 2026
Рост заболеваемости на 10,6% по сравнению с предыдущей неделей, COVID-19 выявлен у более 200 человек.
За неделю с 26 января по 1 февраля 2026 года гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 141 127 человек, из них 70 928 взрослых и 70 199 детей. Это на 10,6% больше, чем неделей ранее, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди зарегистрированных случаев у 208 пациентов подтвердили COVID-19. В больницы госпитализировали 5 479 человек с осложнениями, среди которых 3 096 детей. Показатели заболеваемости во всех регионах остаются на фоновом уровне интенсивности.

С начала эпидсезонного периода (с 29 сентября 2025 года) на ОРВИ заболели 2 211 526 человек, что на 7,3% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Всего зафиксировано 20 286 случаев COVID-19.

Минздрав напоминает о мерах профилактики: регулярное мытье рук и использование антисептиков, сбалансированное питание, проветривание помещений, избегание массовых скоплений людей, пребывание дома при симптомах простуды и бесплатная вакцинация от COVID-19 у семейного врача или в медучреждении.

Врачи советуют обращаться в медицинские учреждения при следующих симптомах: ломота в мышцах и суставах, боль в горле, температура 38℃ и выше, кашель, головная боль.

