Аптечка в умовах зими та війни: що обов’язково має бути

Міністерство охорони здоров’я радить взимку переглянути вміст домашньої аптечки — особливо це важливо для людей із хронічними захворюваннями. Це простий крок, який може виявитися корисним у разі відключень світла чи тепла.

Окрім наявності потрібних ліків, важливо вміти ними правильно користуватися. За потреби варто оновити ці знання або проконсультуватися з лікарем.

З огляду на воєнний стан, до стандартного набору аптечки рекомендується додати турнікет для зупинки кровотеч — саме медичний, а не той, що використовують у лабораторіях. І важливо заздалегідь навчитися ним користуватися.

Антибіотики, гормональні засоби та сильні знеболювальні (окрім парацетамолу й ібупрофену) краще не зберігати без потреби — вони мають використовуватись лише за призначенням лікаря.

Формуючи аптечку, врахуйте стан здоров’я свій та близьких. Якщо хтось приймає ліки постійно — додайте їх у запас на щонайменше 2 тижні, а краще — на місяць.

Що має бути в домашній аптечці взимку — у інфографіці МОЗ.

