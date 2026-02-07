  1. В Україні

Аптечка в умовах зими та війни: що обов’язково має бути

18:30, 7 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МОЗ радить у період воєнного стану додати до аптечки турнікет для зупинки кровотечі — і заздалегідь навчитися правильно ним користуватися.
Аптечка в умовах зими та війни: що обов’язково має бути
фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров’я радить взимку переглянути вміст домашньої аптечки — особливо це важливо для людей із хронічними захворюваннями. Це простий крок, який може виявитися корисним у разі відключень світла чи тепла.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Окрім наявності потрібних ліків, важливо вміти ними правильно користуватися. За потреби варто оновити ці знання або проконсультуватися з лікарем.

З огляду на воєнний стан, до стандартного набору аптечки рекомендується додати турнікет для зупинки кровотеч — саме медичний, а не той, що використовують у лабораторіях. І важливо заздалегідь навчитися ним користуватися.

Антибіотики, гормональні засоби та сильні знеболювальні (окрім парацетамолу й ібупрофену) краще не зберігати без потреби — вони мають використовуватись лише за призначенням лікаря.

Формуючи аптечку, врахуйте стан здоров’я свій та близьких. Якщо хтось приймає ліки постійно — додайте їх у запас на щонайменше 2 тижні, а краще — на місяць.

Що має бути в домашній аптечці взимку — у інфографіці МОЗ. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]