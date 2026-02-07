Аптечка в условиях зимы и войны: что обязательно должно быть

Минздрав советует в период военного положения добавить в аптечку турникет для остановки кровотечения и заранее научиться правильно им пользоваться.

Министерство здравоохранения советует зимой пересмотреть содержимое домашней аптечки, особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями. Это простой шаг, который может оказаться полезным при отключении света или тепла.

Кроме наличия нужных лекарств, важно уметь ими правильно пользоваться. При необходимости следует обновить эти знания или проконсультироваться с врачом.

Учитывая военное состояние, в стандартный набор аптечки рекомендуется добавить турникет для остановки кровотечений — именно медицинский, а не тот, который используют в лабораториях. И важно заранее научиться им пользоваться.

Антибиотики, гормональные средства и сильные обезболивающие (кроме парацетамола и ибупрофена) лучше не хранить без надобности - они должны использоваться только по назначению врача.

Формируя аптечку, учтите состояние здоровья и близких. Если кто-то принимает лекарства постоянно – добавьте его в запас на минимум 2 недели, а лучше – в месяц.

Что должно быть в домашней аптечке зимой – в инфографике Минздрава.

