  1. В Украине

Аптечка в условиях зимы и войны: что обязательно должно быть

18:30, 7 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минздрав советует в период военного положения добавить в аптечку турникет для остановки кровотечения и заранее научиться правильно им пользоваться.
Аптечка в условиях зимы и войны: что обязательно должно быть
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения советует зимой пересмотреть содержимое домашней аптечки, особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями. Это простой шаг, который может оказаться полезным при отключении света или тепла.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Кроме наличия нужных лекарств, важно уметь ими правильно пользоваться. При необходимости следует обновить эти знания или проконсультироваться с врачом.

Учитывая военное состояние, в стандартный набор аптечки рекомендуется добавить турникет для остановки кровотечений — именно медицинский, а не тот, который используют в лабораториях. И важно заранее научиться им пользоваться.

Антибиотики, гормональные средства и сильные обезболивающие (кроме парацетамола и ибупрофена) лучше не хранить без надобности - они должны использоваться только по назначению врача.

Формируя аптечку, учтите состояние здоровья и близких. Если кто-то принимает лекарства постоянно – добавьте его в запас на минимум 2 недели, а лучше – в месяц.

Что должно быть в домашней аптечке зимой – в инфографике Минздрава.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]