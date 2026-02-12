  1. В Україні

Володимир Зеленський нагородив Владислава Гераскевича орденом Свободи

16:09, 12 лютого 2026
Президент України нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.
Володимир Зеленський нагородив Владислава Гераскевича орденом Свободи
Фото, gettyimages
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №119/2026 про нагородження українського спортсмена Владислав Гераскевич орденом Свободи.

Відповідно до тексту указу, нагороду присуджено « за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей».

Владислав Гераскевич є членом національної олімпійської команди України та виступає у дисципліні скелетон.

Указ датований 12 лютого та набирає чинності з дня його оприлюднення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українця Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпіаді-2026.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії МОК ударом по власній репутації організації. Він заявив, що спортсмен прагнув лише вшанувати пам’ять українських атлетів, які загинули під час війни, і це, на його переконання, не суперечить ані правилам, ані етичним нормам.

Володимир Зеленський же підкреслив, що спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору.

