Владимир Зеленский наградил Владислава Гераскевича орденом Свободы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №119/2026 о награждении украинского спортсмена Владислава Гераскевича орденом Свободы.
Согласно тексту указа, награда присуждена «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей».
Владислав Гераскевич является членом национальной олимпийской сборной Украины и выступает в дисциплине скелетон.
Указ датирован 12 февраля и вступает в силу со дня его опубликования.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинца Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпиаде-2026.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия МОК ударом по собственной репутации организации. Он заявил, что спортсмен стремился лишь почтить память украинских атлетов, погибших во время войны, и это, по его убеждению, не противоречит ни правилам, ни этическим нормам.
Владимир Зеленский подчеркнул, что спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.
