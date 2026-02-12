  1. В Украине

Владимир Зеленский наградил Владислава Гераскевича орденом Свободы

16:09, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Украины наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.
Владимир Зеленский наградил Владислава Гераскевича орденом Свободы
Фото, gettyimages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №119/2026 о награждении украинского спортсмена Владислава Гераскевича орденом Свободы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно тексту указа, награда присуждена «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей».

Владислав Гераскевич является членом национальной олимпийской сборной Украины и выступает в дисциплине скелетон.

Указ датирован 12 февраля и вступает в силу со дня его опубликования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинца Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпиаде-2026.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия МОК ударом по собственной репутации организации. Он заявил, что спортсмен стремился лишь почтить память украинских атлетов, погибших во время войны, и это, по его убеждению, не противоречит ни правилам, ни этическим нормам.

Владимир Зеленский подчеркнул, что спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.

Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.

Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]