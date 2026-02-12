Владимир Зеленский наградил Владислава Гераскевича орденом Свободы

Президент Украины наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.

Фото, gettyimages

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №119/2026 о награждении украинского спортсмена Владислава Гераскевича орденом Свободы.

Согласно тексту указа, награда присуждена «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей».

Владислав Гераскевич является членом национальной олимпийской сборной Украины и выступает в дисциплине скелетон.

Указ датирован 12 февраля и вступает в силу со дня его опубликования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинца Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпиаде-2026.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия МОК ударом по собственной репутации организации. Он заявил, что спортсмен стремился лишь почтить память украинских атлетов, погибших во время войны, и это, по его убеждению, не противоречит ни правилам, ни этическим нормам.

Владимир Зеленский подчеркнул, что спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.

