Реклама і діти: що заборонено законом і яка відповідальність передбачена

Які рекламні прийоми щодо дітей прямо заборонені та чим це загрожує бізнесу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Реклама суттєво впливає на формування звичок і споживчих вподобань. Однак саме діти є найбільш вразливою аудиторією, адже вони легше піддаються маніпуляціям та сприймають рекламні повідомлення без критичної оцінки. Тому законодавство України встановлює чіткі обмеження щодо реклами, спрямованої на неповнолітніх.

Про це нагадує Держпродспоживслужба, акцентуючи: бізнес має враховувати спеціальні правила захисту прав дітей у сфері реклами.

Що заборонено у рекламі за участю дітей

Відповідно до статті 20 Закону України «Про рекламу», забороняється поширювати рекламу:

із використанням зображень дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену виключно для дорослих чи заборонену для придбання або споживання дітьми;

із інформацією, здатною підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів або інших законних представників дитини;

із прямими або прихованими закликами до дітей придбати товар чи звернутися до третіх осіб із проханням зробити покупку;

із використанням зображень застосування справжньої або іграшкової вогнепальної зброї чи вибухових пристроїв, за винятком соціальної реклами з суспільно корисною метою, а також реклами та анонсів аудіовізуальних творів.

Закон також прямо забороняє демонструвати дітей у небезпечних ситуаціях або обставинах, які у разі наслідування можуть завдати шкоди їх здоров’ю чи життю. Крім того, реклама не повинна формувати зневажливе ставлення до ризикованої поведінки або небезпечних для життя ситуацій.

Чому це важливо

Такі обмеження покликані захистити психічне та фізичне здоров’я дітей, а також запобігти формуванню небезпечних моделей поведінки. Законодавець виходить із принципу, що дитина не може бути об’єктом агресивного або маніпулятивного маркетингу.

Особливу увагу цим вимогам варто приділяти виробникам дитячих товарів, медіакомпаніям, блогерам та рекламодавцям, які працюють у цифровому середовищі.

Яка відповідальність передбачена

Згідно зі статтею 27 Закону України «Про рекламу», за порушення вимог законодавства про рекламу може наставати дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна або кримінальна відповідальність — залежно від характеру порушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.