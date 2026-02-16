  1. В Украине

Реклама и дети: что запрещено законом и какая ответственность предусмотрена

07:18, 16 февраля 2026
Какие рекламные приемы в отношении детей прямо запрещены и чем это грозит бизнесу.
Реклама существенно влияет на формирование привычек и потребительских предпочтений. Однако именно дети являются наиболее уязвимой аудиторией, поскольку они легче поддаются манипуляциям и воспринимают рекламные сообщения без критической оценки. Поэтому законодательство Украины устанавливает четкие ограничения в отношении рекламы, направленной на несовершеннолетних.

Об этом напоминает Госпродпотребслужба, акцентируя: бизнес должен учитывать специальные правила защиты прав детей в сфере рекламы.

Что запрещено в рекламе с участием детей

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О рекламе» запрещается распространять рекламу:

  • с использованием изображений детей, которые потребляют или используют продукцию, предназначенную исключительно для взрослых либо запрещенную для приобретения или потребления детьми;
  • с информацией, способной подорвать авторитет родителей, опекунов, попечителей, педагогов или иных законных представителей ребенка;
  • с прямыми или скрытыми призывами к детям приобрести товар либо обратиться к третьим лицам с просьбой совершить покупку;
  • с использованием изображений применения настоящего или игрушечного огнестрельного оружия либо взрывных устройств, за исключением социальной рекламы с общественно полезной целью, а также рекламы и анонсов аудиовизуальных произведений.

Закон также прямо запрещает демонстрировать детей в опасных ситуациях или обстоятельствах, которые в случае подражания могут причинить вред их здоровью или жизни. Кроме того, реклама не должна формировать пренебрежительное отношение к рискованному поведению либо опасным для жизни ситуациям.

Почему это важно

Такие ограничения направлены на защиту психического и физического здоровья детей, а также на предотвращение формирования опасных моделей поведения. Законодатель исходит из принципа, что ребенок не может быть объектом агрессивного или манипулятивного маркетинга.

Особое внимание этим требованиям следует уделять производителям детских товаров, медиакомпаниям, блогерам и рекламодателям, работающим в цифровой среде.

Какая ответственность предусмотрена

Согласно статье 27 Закона Украины «О рекламе», за нарушение требований законодательства о рекламе может наступать дисциплинарная, гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность — в зависимости от характера нарушения.

