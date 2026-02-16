Не можете оформити спадщину чи виплати: які факти, що мають юридичне значення, можна встановити у суді

Коли через відсутність документів або помилки в них неможливо реалізувати свої права — суд може встановити юридичний факт, необхідний для оформлення спадщини, пенсії чи соціальних виплат.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через війну, тимчасову окупацію територій та помилки в документах тисячі людей стикаються з проблемою: важливі життєві обставини неможливо підтвердити офіційно. Без цього — не оформити спадщину, соціальні виплати, пенсію чи інші права. Про механізм вирішення таких ситуацій нагадує Координаційний центр з надання правничої допомоги.

Йдеться про випадки, коли факт має юридичне значення, але не підтверджений належними документами або орган державної реєстрації не може провести відповідну процедуру.

Наприклад:

дитина народилася або людина померла на тимчасово окупованій території;

чоловік і жінка проживали однією сім’єю без реєстрації шлюбу;

у свідоцтві про народження допущено помилку, через що мати й син формально не вважаються родичами;

людина перебувала на утриманні, але це не зафіксовано документально.

У таких випадках громадяни можуть звернутися до суду із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення.

Суд розглядає справи про встановлення факту:

родинних відносин

перебування людини на утриманні

каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню

реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення

проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу

належності людині правовстановлюючих документів(коли в документі допущена помилка та інформація не збігається)

народження або смерті (за умови, коли немає можливості провести реєстрацію в ДРАЦС)

смерті людини, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Цей перелік не є вичерпним. Суд може встановити й інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.