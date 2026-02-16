Не можете оформить наследство или выплаты: какие факты, имеющие юридическое значение, можно установить в суде

Когда из-за отсутствия документов или ошибок в них невозможно реализовать свои права — суд может установить юридический факт, необходимый для оформления наследства, пенсии или социальных выплат.

Из-за войны, временной оккупации территорий и ошибок в документах тысячи людей сталкиваются с проблемой: важные жизненные обстоятельства невозможно подтвердить официально. Без этого нельзя оформить наследство, социальные выплаты, пенсию или реализовать другие права. О механизме решения таких ситуаций напоминает Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Речь идет о случаях, когда факт имеет юридическое значение, но не подтвержден надлежащими документами либо орган государственной регистрации не может провести соответствующую процедуру.

Например:

ребенок родился или человек умер на временно оккупированной территории;

мужчина и женщина проживали одной семьей без регистрации брака;

в свидетельстве о рождении допущена ошибка, из-за чего мать и сын формально не считаются родственниками;

человек находился на содержании, но это не зафиксировано документально.

В таких случаях граждане могут обратиться в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Суд рассматривает дела об установлении факта:

родственных отношений;

нахождения человека на содержании;

увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию;

регистрации брака, расторжения брака, усыновления;

проживания одной семьей мужчины и женщины без брака;

принадлежности человеку правоустанавливающих документов (если в документе допущена ошибка и сведения не совпадают);

рождения или смерти (при условии отсутствия возможности провести регистрацию в органах ДРАЦС);

смерти лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших его жизни или дающих основания считать его погибшим в результате определенного несчастного случая вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера).

Этот перечень не является исчерпывающим. Суд может установить и другие факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав, если законом не определен иной порядок их установления.

