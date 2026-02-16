  1. В Украине

Не можете оформить наследство или выплаты: какие факты, имеющие юридическое значение, можно установить в суде

07:36, 16 февраля 2026
Когда из-за отсутствия документов или ошибок в них невозможно реализовать свои права — суд может установить юридический факт, необходимый для оформления наследства, пенсии или социальных выплат.
Из-за войны, временной оккупации территорий и ошибок в документах тысячи людей сталкиваются с проблемой: важные жизненные обстоятельства невозможно подтвердить официально. Без этого нельзя оформить наследство, социальные выплаты, пенсию или реализовать другие права. О механизме решения таких ситуаций напоминает Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Речь идет о случаях, когда факт имеет юридическое значение, но не подтвержден надлежащими документами либо орган государственной регистрации не может провести соответствующую процедуру.

Например:

  • ребенок родился или человек умер на временно оккупированной территории;
  • мужчина и женщина проживали одной семьей без регистрации брака;
  • в свидетельстве о рождении допущена ошибка, из-за чего мать и сын формально не считаются родственниками;
  • человек находился на содержании, но это не зафиксировано документально.

В таких случаях граждане могут обратиться в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Суд рассматривает дела об установлении факта:

  • родственных отношений;
  • нахождения человека на содержании;
  • увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию;
  • регистрации брака, расторжения брака, усыновления;
  • проживания одной семьей мужчины и женщины без брака;
  • принадлежности человеку правоустанавливающих документов (если в документе допущена ошибка и сведения не совпадают);
  • рождения или смерти (при условии отсутствия возможности провести регистрацию в органах ДРАЦС);
  • смерти лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших его жизни или дающих основания считать его погибшим в результате определенного несчастного случая вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера).

Этот перечень не является исчерпывающим. Суд может установить и другие факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав, если законом не определен иной порядок их установления.

суд

