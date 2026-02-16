ПДВ для ФОП, цифрові платформи, військовий збір: чому податкові новації перенесли

«Податковий пакет» відклали до березня.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував ситуацію навколо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

За його словами, перенесення податкових ініціатив із попередніх вимог до структурних маяків розблоковує винесення на розгляд і прийняття нової програми Виконавчою радою Фонду, що має відбутись найближчим часом — до кінця лютого.

Йдеться про запуск програми EFF, у межах якої Україна може отримати перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів. Крім того, це відкриває можливість для перших виплат за нещодавно ухваленим пільговим кредитом Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро, кошти з якого планують спрямувати на фінансування армії та потреб бюджету.

Як наголосив Гетманцев, це рішення є критично важливим для забезпечення ліквідності держави, безперервного фінансування оборони та захищених статей бюджету, передусім соціальної сфери.

Водночас питання змін до податкового законодавства — зокрема щодо міжнародних поштових відправлень, цифрових платформ, військового збору та ПДВ для ФОПів — відтерміновується щонайменше до кінця березня. Саме тоді заплановано підготовку першого перегляду програми EFF.

Остаточне рішення щодо відповідного законопроєкту, за словами народного депутата, залежатиме від низки факторів. Серед ключових — ситуація в енергетичному секторі після завершення опалювального сезону, адже його критичний стан створює додатковий тиск на бюджет, бізнес і населення.

Також важливим чинником він назвав прогрес у мирних переговорах, який впливатиме на очікування щодо тривалості активних бойових дій та формування макроекономічного сценарію, зокрема прогнозу дефіциту бюджету.

Станом на сьогодні Гетманцев не бачить потенціалу для ухвалення законопроєкту, який у медіа отримав неофіційну назву one big beautiful tax bill і має об’єднати всі відкладені податкові ініціативи.

Він додав, що консультації з урядом, народними депутатами та міжнародними партнерами триватимуть з метою вироблення оптимального рішення в інтересах України.

Про те, що Кабмін не подаватиме у лютому законопроєкт про запровадження обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі, чий річний оборот перевищує 1 млн грн, заявила також прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час «Години запитань» до уряду.

