  1. В Україні

ПДВ для ФОП, цифрові платформи, військовий збір: чому податкові новації перенесли

08:53, 16 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«Податковий пакет» відклали до березня.
ПДВ для ФОП, цифрові платформи, військовий збір: чому податкові новації перенесли
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував ситуацію навколо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, перенесення податкових ініціатив із попередніх вимог до структурних маяків розблоковує винесення на розгляд і прийняття нової програми Виконавчою радою Фонду, що має відбутись найближчим часом — до кінця лютого.

Йдеться про запуск програми EFF, у межах якої Україна може отримати перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів. Крім того, це відкриває можливість для перших виплат за нещодавно ухваленим пільговим кредитом Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро, кошти з якого планують спрямувати на фінансування армії та потреб бюджету.

Як наголосив Гетманцев, це рішення є критично важливим для забезпечення ліквідності держави, безперервного фінансування оборони та захищених статей бюджету, передусім соціальної сфери.

Водночас питання змін до податкового законодавства — зокрема щодо міжнародних поштових відправлень, цифрових платформ, військового збору та ПДВ для ФОПів — відтерміновується щонайменше до кінця березня. Саме тоді заплановано підготовку першого перегляду програми EFF.

Остаточне рішення щодо відповідного законопроєкту, за словами народного депутата, залежатиме від низки факторів. Серед ключових — ситуація в енергетичному секторі після завершення опалювального сезону, адже його критичний стан створює додатковий тиск на бюджет, бізнес і населення.

Також важливим чинником він назвав прогрес у мирних переговорах, який впливатиме на очікування щодо тривалості активних бойових дій та формування макроекономічного сценарію, зокрема прогнозу дефіциту бюджету.

Станом на сьогодні Гетманцев не бачить потенціалу для ухвалення законопроєкту, який у медіа отримав неофіційну назву one big beautiful tax bill і має об’єднати всі відкладені податкові ініціативи.

Він додав, що консультації з урядом, народними депутатами та міжнародними партнерами триватимуть з метою вироблення оптимального рішення в інтересах України.

Про те, що Кабмін не подаватиме у лютому законопроєкт про запровадження обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі, чий річний оборот перевищує 1 млн грн, заявила також прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час «Години запитань» до уряду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України уряд ПДВ Україна МВФ ФОП податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]