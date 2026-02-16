НДС для ФЛП, цифровые платформы, военный сбор: почему налоговые новации перенесли

«Налоговый пакет» отложили до марта.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию вокруг новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

По его словам, перенос налоговых инициатив из предыдущих требований в структурные маяки разблокирует вынесение на рассмотрение и принятие новой программы Исполнительным советом Фонда, что должно состояться в ближайшее время — до конца февраля.

Речь идет о запуске программы EFF, в рамках которой Украина может получить первый транш в размере 1,5 млрд долларов. Кроме того, это открывает возможность для первых выплат по недавно утвержденному льготному кредиту Европейского Союза объемом 90 млрд евро, средства из которого планируется направить на финансирование армии и потребностей бюджета.

Как подчеркнул Гетманцев, это решение является критически важным для обеспечения ликвидности государства, бесперебойного финансирования обороны и защищенных статей бюджета, прежде всего социальной сферы.

В то же время вопрос изменений в налоговом законодательстве — в частности относительно международных почтовых отправлений, цифровых платформ, военного сбора и НДС для ФЛП — откладывается как минимум до конца марта. Именно тогда запланирована подготовка первого пересмотра программы EFF.

Окончательное решение по соответствующему законопроекту, по словам народного депутата, будет зависеть от ряда факторов. Среди ключевых — ситуация в энергетическом секторе после завершения отопительного сезона, поскольку его критическое состояние создает дополнительное давление на бюджет, бизнес и население.

Также важным фактором он назвал прогресс в мирных переговорах, который будет влиять на ожидания относительно продолжительности активных боевых действий и формирование макроэкономического сценария, в том числе прогноза дефицита бюджета.

По состоянию на сегодня Гетманцев не видит потенциала для принятия законопроекта, который в медиа получил неофициальное название one big beautiful tax bill и должен объединить все отложенные налоговые инициативы.

Он добавил, что консультации с правительством, народными депутатами и международными партнерами будут продолжены с целью выработки оптимального решения в интересах Украины.

О том, что Кабмин не будет подавать в феврале законопроект о введении обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе, чей годовой оборот превышает 1 млн грн, заявила также премьер-министр Юлия Свириденко во время «Часа вопросов» к правительству.

