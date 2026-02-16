  1. В Україні

Фіктивне перебування на стаціонарі за $10000 – у Києві затримали чоловіка, який продавав відстрочки

13:30, 16 лютого 2026
Підозрюваний обіцяв домовитися з лікарями про вигадані діагнози для отримання відстрочки від мобілізації.
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння військовозобов’язаному в оформленні підроблених медичних документів для уникнення служби. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, за 10 тисяч доларів підозрюваний обіцяв домовитися з лікарями Київської міської клінічної лікарні № 18 про фіктивне стаціонарне лікування чоловіка. Після перебування у лікарні йому мали встановити низку діагнозів, які стали б підставою для визнання військово-лікарською комісією непридатним до військової служби за станом здоров’я строком від шести до дванадцяти місяців.

Зокрема, за гроші «пацієнту» планували діагностувати тяжке захворювання щитоподібної залози, що потребує щоденного прийому гормональних препаратів.

Кошти підозрюваний отримував частинами. Під час передачі останнього траншу у розмірі 3 тисяч доларів його затримали. Згодом у лікарні вилучили медичні документи чоловіка, якого нібито лікували від вигаданих хвороб.

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною третьою статті 369-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

У межах досудового розслідування також перевірять дії інших осіб, зокрема лікарів клініки, які могли бути причетні до видачі підроблених медичних документів.

прокуратура хабар гроші Київ мобілізація відстрочка лікарняні лікарня

